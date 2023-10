Marvel's Venom potrebbe diventare realtà: «Ascolteremo i fan»

Da oggi è finalmente diventato disponibile in tutto il mondo Marvel's Spider-Man 2, l'ultima esclusiva PS5 che costringerà i nostri eroi a combattere contro il pericolosissimo Venom.

Il villain e antieroe dei fumetti è uno dei personaggi più amati dai fan di Spider-Man: proprio l'intenzione di concentrarsi su questo personaggio nell'ultima produzione di Insomniac (che trovate su Amazon) ha contribuito non poco all'entusiasmo della community, che oggi potrà definitivamente scoprire la sua nuova storia.

Ma la popolarità del simbionte non può certo essere ignorata, motivo per il quale anche la stessa Insomniac sembra aver preso seriamente in considerazione di poter realizzare un "Marvel's Venom", uno spin-off di Marvel's Spider-Man 2 sulla stessa scia di quanto fatto con Miles Morales per il primo capitolo.

In un'intervista rilasciata a Insider, il Senior Narrative Director Jon Paquette ha sottolineato di volere che in Spider-Man 2 venga narrata «una delle migliori storie di Venom» di sempre, ma di essere anche consapevole del fatto che ai fan potrebbe non bastare.

Per questo motivo, di fronte a una specifica domanda sul tema, ha ammesso di non volere escludere lo sviluppo di un "Marvel's Venom", ma solo se sarà questo ciò che vorrà la community:

«Allora, ecco che cosa stiamo facendo. Siamo concentrati su Spider-Man 2 e ciò che faremo è aspettare di vedere come reagiranno i fan. Prima li ascolteremo, poi ci chiederemo: "Okay, cos'è che i fan vogliono?"».

In altre parole, se la risposta a questo quesito sarà di vedere Venom maggiormente in azione, allora l'ipotesi di uno spin-off dedicato al simbionte potrebbe diventare decisamente concreta.

Insomma, se anche voi vorreste un nuovo videogioco con il pericolosissimo villain e antieroe come protagonista centrale, allora potreste iniziare a mandare i vostri feedback a Insomniac.

Nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2 vi abbiamo spiegato che l'ultima esclusiva PS5 propone una buona storia che non tradisce il DNA di Marvel, anche se da Miles Morales ci si aspettava un po' di attenzione in più.

Sfortunatamente, al lancio non sarà presente il New Game+, ma Insomniac ha già promesso che arriverà con un aggiornamento post-lancio, attualmente ancora senza data.

Per celebrare il day-one dell'ultima avventura di Peter Parker e Miles Morales, sono state realizzate delle partnership decisamente particolari, che comprendono non solo scarpe in edizione limitata, ma perfino degli esclusivi cereali per la colazione.