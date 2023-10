Marvel's Spider-Man 3 potrebbe essere «piuttosto epico», spiega Insomniac

Marvel's Spider-Man 2 è uscito da pochi giorni, ma quanto pare già si inizia a parlare del terzo capitolo.

La nuova avventura di Spidey (che potete fare vostra su Amazon) ha visto infatti il ritorno dell'alter ego di Peter Parker.

Ora, dopo qualcuno avrebbe già accennato a un eventuale Marvel's Spider-Man 3, è il momento di una nuova "conferma".

No, nulla a che vedere con l'eventuale spin-off di Venom, ma di un vero terzo episodio atto a chiudere la trilogia.

Come riportato anche da GamingBolt, sembra che Insomniac Games stia già pensando al futuro di Spider-Man.

Il finale del sequel ne parla in qualche modo, ma nel podcast Friends Per Second, il creative director senior Bryan Intihar ha parlato brevemente di un potenziale terzo gioco (tranquilli, non ci sono spoiler sul secondo capitolo).

«Se Spider-Man 1 e Miles Morales fossero come il nostro Iron Man, e Spider-Man 2 fosse come una guerra civile (Civil War, in inglese, in riferimento all'opera Marvel Studios), dove andremmo a finire logicamente? Penso che sarebbe piuttosto epico. Ma, insomma, vedremo», ha detto.

Le analogie con il Marvel Cinematic Universe non possono essere una coincidenza. Dopo tutto, Infinity War ed Endgame hanno seguito gli eventi di Captain America: Civil War, mentre Civil War nei fumetti è stato seguito da Secret Invasion.

Vedremo se il prossimo Spider-Man di Insomniac avrà la stessa portata epica dei film dell'MCU.

Nella nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2 vi abbiamo spiegato che l'ultima esclusiva PS5 propone una buona storia che non tradisce il DNA di Marvel, anche se da Miles Morales ci si aspettava un po' di attenzione in più.

Ma non solo: per celebrare il day-one dell'ultima avventura di Peter Parker e Miles Morales, sono state realizzate delle partnership decisamente particolari.

Non solo scarpe in edizione limitata, però, ma perfino degli esclusivi cereali per la colazione, davvero unici nel loro genere.