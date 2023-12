Leak di Insomniac Games, arriva la dichiarazione ufficiale

Insomniac Games e Sony sono stati di recente vittima di un gruppo di hacker, i quali chiedevano il pagamento di un riscatto, pena il rilascio di dati e altro materiale sensibile.

Lo sviluppatore di Marvel's Spider-Man 2 (che trovate su Amazon) ha quindi subito un colpo non indifferente.

La notizia era emersa nei giorni scorsi, ma ha trovato conferma col rilascio di leak di ogni genere, incluse finestre di lancio e video gameplay veri e propri.

Ora, dopo la vicinanza di un gran numero di sviluppatori dell'Industry, è arrivata la comunicazione ufficiale di Insomniac sull'accaduto.

«Grazie per la compassione e il sostegno incondizionato. È profondamente apprezzato», si legge.

«Siamo addolorati e arrabbiati per il recente attacco informatico criminale al nostro studio e per il tributo emotivo che ha avuto sul nostro team di sviluppatori. Negli ultimi giorni ci siamo concentrati interiormente per sostenerci a vicenda».

E ancora: «Siamo consapevoli che i dati rubati includono informazioni personali appartenenti ai nostri dipendenti, ex dipendenti e collaboratori indipendenti. Include anche i primi dettagli sullo sviluppo di Marvel's Wolverine per PlayStation 5. Continuiamo a lavorare rapidamente per determinare quali dati sono stati colpiti. Questa esperienza è stata estremamente dolorosa per noi.»

«Vogliamo che tutti possano godere dei giochi che sviluppiamo come previsto e come meritano i nostri giocatori. Tuttavia, come Logan... Insomniac è resistente. Marvel's Wolverine continua come previsto. Il gioco è in fase iniziale di produzione e senza dubbio si evolverà notevolmente nel corso dello sviluppo, come tutti i nostri piani.»

Infine, il messaggio termina con: «Pur apprezzando l'entusiasmo di tutti, condivideremo informazioni ufficiali su Marvel's Wolverine quando sarà il momento giusto. A nome di tutti i dipendenti di Insomniac, vi ringraziamo per il vostro continuo sostegno in questo momento difficile.»

Ricordiamo che sulle pagine di SpazioGames non troverete alcuna informazione sui leak, inclusi video trapelati illegalmente o dati di ogni genere.

La redazione nella sua interezza abbraccia lo staff di Insomniac, sperando che la situazione possa comunque risolversi nel migliore dei modi.