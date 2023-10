Volete giocare Marvel's Spider-Man 2 con Venom? Ecco come fare

Marvel's Spider-Man 2 ha proposto una sua interpretazione originale di Venom, ben diversa da quella vista nei fumetti.

Il gioco (che trovate su Amazon) ha infatti messo in scena il simbionte più famoso di sempre, una versione che poco ha a che vedere con quella dei fumetti e dei film.

Advertisement

Del resto, del protettore letale abbiamo ripercorso le origini in un articolo dedicato.

Ora, come riportato anche da GamingBible, qualcuno ha ben pensato di trovare un modo per farci giocare l'avventura nei panni di Venom.

Uno YouTuber di nome Ellemen ha infatti scoperto un glitch che permette di giocare nel ruolo del simbionte.

Detto questo, è stato segnalato che l'esecuzione di questo glitch potrebbe rompere il gioco, quindi tenetene questa cosa in considerazione.

Ellemen avverte inotre che il glitch può impedire a nemici come Kraven il Cacciatore di riapparire quando si torna a un checkpoint precedente.

Si suggerisce quindi di eseguire l'exploit su un salvataggio manuale, in modo da poter tornare alla partita precedente senza problemi.

Attenzione: da ora seguono importanti spoiler sulla storia. Proseguite a vostro rischio.

Una volta raggiunta la missione "Non aver paura" della campagna, prenderete temporaneamente il controllo di Venom alla Oscorp Tower.

A questo punto, Ellemen spiega in un video che non appena il simbionte fuso a Harry si trova in città, bisogna scalare una torre sulla sinistra. Una volta raggiunta la cima, troverete dei muri invisibili.

A quanto pare, scontrarsi con il muro invisibile a destra disattiva quello a sinistra. Questo vi permetterà di girare liberamente per la città a vostro piacimento, anche se è probabile che vi imbattiate in alcune "stranezze".

Dopotutto, Insomniac Games non ha mai voluto che i giocatori controllassero Venom in questo modo, quindi è anche probabile che gli sviluppatori risolvano l'exploit nel prossimo futuro.

Chissà se Venom tornerà in un DLC o in un terzo capitolo, visto che di recente Insomniac ha parlato di un potenziale Marvel's Spider-Man 3.

Oppure, ancora meglio, il simbionte apparire anche nel vociferato spin-off dedicato a Venom, che male non sarebbe.