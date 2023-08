Come vanno le vendite delle console solo digitali PS5 Digital e Xbox Series S?

Non è un segreto che le vendite dei videogiochi oggi siano in gran parte in formato digitale. Se un tempo era scontato raggiungere il proprio rivenditore di fiducia e tornare a casa con la cartuccia/il disco del gioco appena acquistato, oggi i rivenditori digitali la fanno da padroni e, complice anche la loro inclusione direttamente nelle console, è difficile battere la comodità del cliccare, scaricare e giocare senza doversi nemmeno spostare.

Certo, ci sono anche tanti punti da discutere sul tema, come abbiamo fatto nella riflessione del nostro Gianluca Arena di qualche settimana fa. Sta di fatto che, vedendo questo andamento, anche i platform holder si sono adattati e sia PlayStation che Xbox hanno proposto una variante delle loro console interamente pensata per giocare in digitale.

Nel primo caso si tratta di PS5 Digital, che costa leggermente meno della Standard, tiene le stesse caratteristiche e rimuove il lettore ottico; nel secondo caso parliamo di Xbox Series S, che è meno potente di Xbox Series X ed è costruita senza lettore, per sfruttare soprattutto Xbox Game Pass – e ha riscosso grande popolarità, al punto che a breve arriverà un nuovo modello da 1 TB.

Ma qual è stata la risposta del pubblico alle console solo digitali? Stando a quanto possiamo vedere dai dati che arrivano dal Giappone, è stata interessante.

Non abbiamo dati sul mercato globale relativi alle vendite specifiche di PS5 Digital, mentre sappiamo che ormai da tempo Microsoft non diffonde i numeri delle basi installate delle sue console. Tuttavia, in entrambi i casi i numeri forniti da Famitsu sulle basi installate delle piattaforme in Giappone permettono di farsi un'idea.

Come va PS5 Digital?

Secondo i dati forniti dalla nota rivista, PS5 Digital è arrivata a un totale di 553.134 console vendute in Giappone dal momento del lancio in poi.

Il dato interessante, in questo caso, è il raffronto con l'andamento di PS5 Standard, che nello stesso periodo di tempo è arrivata invece a 3.543.790 unità.

È evidente come l'interesse per PS5 Standard sia nettamente più alto – probabilmente, complice anche il risparmio non così significativo e la possibilità di giocare in retrocompatibilità i giochi fisici di PS4, cosa che su PS5 Digital non sarebbe invece possibile.

Va detto che Sony stessa probabilmente si è sempre aspettata una domanda più bassa per PS5 Digital che per la Standard: i dati del 2020 stimati sul mercato statunitense, infatti, suggerivano che già per il lancio la compagnia nipponica avesse preparato forniture in numero sensibilmente più basso per PS5 Digital che per PS5 Standard, come segnalava all'epoca ArsTechnica.

Si andava dal 13% al 33% delle scorte totali riservate a unità Digital, mentre in Canada i numeri parlavano di circa il 13% dello stock di console costituito da PS5 per il gioco in digitale.

Insomma, i numeri dal Giappone ci danno l'idea di un rapporto pesantemente sbilanciato in favore di PS5 Standard e anche i calcoli fatti da Sony al momento del lancio (poi problematico, come sappiamo, per le questioni di scorte, la pandemia e tutti gli altri intoppi di questi anni) suggeriscono che ci si aspettasse maggior interesse per la standard, rispetto alla "sorellina" minore.

Per i più recenti dati finanziari di PlayStation, vi raccomandiamo la nostra notizia.

Come va Xbox Series S?

Nel caso di Xbox Series S, la riflessione è più parziale e influenzato da fattori specifici, perché sappiamo che il Giappone è un mercato difficile per Xbox, da sempre. Questo, ovviamente, si riflette anche nei numeri delle due console di nuova generazione.

Secondo i dati di Famitsu, Xbox Series S è arrivata a una base installata di 269.006 unità in Giappone. Quello che però è interessante è che parliamo di numeri superiori a quelli di Xbox Series X, che invece è arrivata a 209.686 unità nello stesso periodo nel mercato del Sol Levante.

Questo ci suggerisce che il prezzo più basso sia stato allettante per il pubblico del Giappone, insieme alla scarsa penetrazione di Xbox One su questo mercato: nel caso di Xbox Series, insomma, non si è posto il quesito del «dovrei comprare la versione con disco per far girare i giochi fisici che ho già su Xbox One?», perché la console precedente non ha riscosso grande popolarità.

Il fatto che Xbox Series S stia andando molto bene non è comunque un segreto, considerando l'imminente lancio della sua nuova versione da 1 TB.

Oltretutto, sappiamo che Xbox Game Pass (e anche il gioco in cloud) sono al centro del piano di Microsoft, ancor prima della vendita delle console: Series S rappresenta un ottimo punto di ingresso in questo mondo, a un prezzo molto competitivo, e le risposte del mercato sono state molto positive.

PlayStation 5 Digital è disponibile al prezzo di listino di 449,99 euro (la trovate anche su Amazon). Xbox Series S da 1 TB è in arrivo dal 1 settembre a 349,99 euro (potete prenotarla su Amazon), il modello di Xbox Series S da 512 GB ha invece un costo di listino di 299,99 euro.