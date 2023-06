Xbox Series S 1TB: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Presentata in occasione dell'evento Xbox Game Showcase 2023, la nuovissima console Xbox Series S 1TB è finalmente prenotabile! Come confermato da Phil Spencer, Xbox Series S 1TB è stata potenziata per soddisfare le richieste dei fan con una maggiore capacità di memoria. L'originale Xbox Series S ha avuto la limitazione di un SSD non estremamente capiente, situazione piuttosto problematica soprattutto per una console senza supporto fisico.

Tuttavia, questa nuova Xbox Series S va oltre, offrendo un SSD da 1TB. Ribattezzata "Xbox Series S Carbon Black", la console sarà disponibile dal 1° settembre a 349,99€. Oltre alla maggiore capacità di memoria, la console conserva tutte le funzionalità apprezzate della versione originale, come il Quick Resume, i caricamenti veloci e la possibilità di giocare con un framerate fino a 120FPS (ove supportato).

Advertisement

Inoltre, la nuova Xbox Series S Carbon Black è perfetta per sfruttare al meglio l'ampio catalogo di titoli disponibili su Xbox Game Pass, molti dei quali sono stati appena annunciati proprio in occasione dell'Xbox Game Showcase 2023.

Leggi anche TV per giocare con Xbox Series X | Le migliori del 2023

Xbox Series S 1TB sarà disponibile dal 1° settembre 2023. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.