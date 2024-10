Until Dawn Remake su PC sembra un disastro, per vari motivi

Until Dawn Remake segna il ritorno del peculiare horror di Supermassive su altre piattaforme, tra cui PS5 e PC, in una versione riveduta e "potenziata" che almeno su qualche piattaforma non sembra stia andando benissimo.

A opera di Ballistic Moon (lo trovate su Amazon), Until Dawn Remake è uscito lo scorso 4 ottobre, e il lancio non è stato entusiasmante.

Come riporta PCGamesN, infatti, le recensioni del titolo su Steam stanno punendo il lavoro fatto da Ballistic Moon, e non solo.

L'uscita di questa versione di Until Dawn su PC è stata accolta con sentimenti contrastanti su Steam. In questo momento, infatti, il titolo ha la valutazione "Nella media" relativamente alle recensioni, con il 67% di valutazioni favorevoli su 592 recensioni.

Il problema più evidente che sta affliggendo molti utenti riguarda la necessità di collegare un account PSN per giocare, un requisito già visto con altri titoli PlayStation su Steam come Helldivers 2 e God of War: Ragnarok.

Questo ostacolo ha portato a diverse lamentele da parte degli utenti, specialmente quelli che non vogliono o non possono creare un account PSN, con recensioni negative che sottolineano l'inutilità di richiedere tale collegamento per un gioco single player.

Oltre a questo, i giocatori hanno segnalato problemi legati alla grafica del gioco, che non soddisferebbe le aspettative, insoddisfazione per la nuova colonna sonora, bug nella "streamer mode" che rimuove completamente la musica invece di sostituire i brani con copyright, e critiche al prezzo elevato di €60 per un titolo che ha comunque 9 anni sulle spalle.

Speriamo che il film di Until Dawn, che ha terminato da pochissimo le riprese, possa risollevare le sorti del franchise anche se per altre vie. O magari anche il sequel, che sembra essere stato quasi confermato proprio da alcune scene del remake uscito pochi giorni fa.

Parlando di giochi horror, c'è almeno una buona notizia per i fan del genere: Alien Isolation 2 è stato confermato ufficialmente qualche ora fa.