Until Dawn 2 è sempre più reale: nuovi indizi dal Remake

Domani farà il suo debutto Until Dawn Remake, riproposizione della iconica avventura horror di Supermassive, che sembra nascondere dei nuovi indizi su un possibile Until Dawn 2.

A opera di Ballistic Moon (lo trovate su Amazon), Until Dawn Remake è previsto per il lancio il prossimo 4 ottobre, ovvero domani.

Tuttavia, sono già emersi dei dettagli dal finale del gioco che sembrano confermare un proseguimento per la storia degli sfortunati ragazzi protagonisti del videogioco.

Come riporta Eurogamer, infatti, ci sono delle scene post-credits inedite che lasciano intuire in maniera abbastanza chiara che Until Dawn 2 si farà.

Da questo momento in poi ci saranno degli importanti spoiler sul finale di Until Dawn. Proseguite la letture a vostro rischio e pericolo.

Alcuni giocatori sono riusciti ad accedere al remake di Until Dawn prima del lancio ufficiale, facendo trapelare proprio il nuovo finale. Lo trovate ancora su Reddit a questo indirizzo, se siete inguaribili curiosi.

La prima scena mostra Josh, interpretato da Rami Malek. Nell'originale Until Dawn, il personaggio di Josh può morire o, in una scena post-credit, essere trovato trasformato in un Wendigo, una delle creature feroci e cannibali del gioco. Tuttavia, nel remake, il suo destino viene cambiato: Josh sopravvive al suo incontro con il Wendigo e, sebbene non sia in buone condizioni, è ancora umano. La scena si conclude con Josh accovacciato, mentre la voce del Dr. Hill parla della possibilità di una sorta di redenzione per lui, suggerendo che potrebbe trovare una via d'uscita dalle miniere.

La seconda scena post-credit è dedicata a Sam, interpretata da Hayden Panettiere. La scena si svolge a Los Angeles, alcuni anni dopo gli eventi di Until Dawn. Si vede un comodino pieno di bottiglie di medicinali, suggerendo che Sam soffra di un disturbo da stress post-traumatico (anche comprensibile). Accanto al letto, c'è anche un libro intitolato Creature Myths of the Great Plains. Quando la sveglia di Sam suona alle 6 del mattino, lei lo spegne e si accorge che del sangue le scorre lungo il braccio da una ferita sull'avambraccio, che non riesce a fermare. Poi, una voce inquietante chiama il suo nome, facendola sobbalzare. Sia la ferita che la voce sembrano essere delle allucinazioni.

Oltre al fatto che queste scene non erano presenti nell'originale, è evidente che ci sia la volontà di riprendere questi personaggi prima o poi.

Non è la prima volta che si parla di Until Dawn 2 e a questo punto bisognerà vedere cosa vorrà fare il team e il publisher: da un lato il team di sviluppo ha subito licenziamenti, mentre dall'altro sta arrivando anche il film che potrebbe ridare vita al franchise.