Alien Isolation 2 si farà: è ufficiale!

Con una certa sorpresa, Creative Assembly e SEGA hanno annunciato che Alien Isolation 2 è ufficialmente in fase di lavorazione.

L'amatissimo survival horror ispirato alla saga cinematografica, il cui primo capitolo trovate su Amazon, è diventato un vero e proprio videogioco di culto negli anni.

Il classico videogioco di grandissima qualità, ma difficile da inserire all'interno della definizione di "successo commerciale". Al punto che, in ogni caso, è riuscito ad essere pubblicato anche su iOS e Android, davvero.

In molti speravano di vedere prima o poi Alien Isolation 2, ma non c'è mai stata una conferma né una indiscrezione di qualche tipo così i fan se lo sono creati da soli in ogni caso.

E ora i fan sono stati accontentati perché, in occasione del decimo anniversario di Alien Isolation, è arrivata la tanto attesa notizia di in sequel.

Lo ha confermato Al Hope, direttore creativo del team, in una nota pubblicata su X.

«È difficile credere che siano passati 10 anni da quando abbiamo intrapreso il nostro viaggio con l'uscita di ALIEN: ISOLATION», ha detto Hope nel messaggio diffuso ai fan: «È stato a dir poco incredibile assistere alla vostra passione per il gioco nel corso degli anni e vederlo raggiungere così tanti giocatori in tutto il mondo. L'entusiasmo, l'eccitazione, le urla (!) e il coraggio di fronte al più grande assassino del cinema sono stati profondamente gratificanti.»

Nel rinnovare la gratitudine nei confronti dei giocatori che, in questi anni, hanno supportato Alien Isolation, Hope sgancia la bomba, per così dire:

«In occasione del 10° anniversario, ci sembra giusto farvi sapere che abbiamo ascoltato le vostre richieste di soccorso in modo forte e chiaro. Oggi sono lieto di confermare, a nome della squadra, che un sequel di ALIEN: ISOLATION è in fase di sviluppo. Non vediamo l'ora di condividere con voi ulteriori dettagli quando saremo pronti.»

Abbiamo quindi la conferma ad alcune indiscrezioni che erano state lanciate negli scorsi mesi, e finalmente abbiamo qualcosa da aspettare.

D'altronde, Alien Isolation torna ad essere uno dei titoli più giocati ogni volta che esce un film del franchise al cinema, e quindi Alien Isolation 2 potrebbe davvero fare bene stavolta.