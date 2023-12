Naughty Dog sta lavorando su «più giochi single player ambiziosi» per PS5

Dopo numerose settimane ricche di indiscrezioni al riguardo, alla fine nella scorsa notte è arrivata la conferma ufficiale: Naughty Dog ha definitivamente interrotto lo sviluppo di The Last of Us Online, il multiplayer ispirato alla modalità Factions che ha avuto uno sviluppo decisamente difficoltoso.

Sappiamo che una delle ultime decisioni di Jim Ryan, prima che annunciasse il suo addio a PlayStation, era proprio la volontà di puntare maggiormente sui titoli live service esclusivi: l'acquisizione di Bungie era arrivata proprio con l'obiettivo di sfruttare le conoscenze del team di Destiny per migliorare questo aspetto.

Tuttavia, nelle ultime giornate erano arrivate indiscrezioni che parlavano di come gli sviluppatori di PlayStation Studios non fossero affatto contenti di questa svolta, essendo da sempre abituati a lavorare con i single player. E tra questi possiamo aggiungere ufficialmente anche Naughty Dog, a giudicare dall'ultimo comunicato.

Nel comunicato in questione, gli autori hanno detto chiaro e tondo che hanno dovuto fare una scelta: o trasformarsi definitivamente in una compagnia in grado di supportare a lungo i giochi live service come il multiplayer di The Last of Us, oppure tornare a fare le esperienze single player di prima qualità.

Ed ovviamente hanno scelto la seconda opzione: il primo passo sarà lanciare la versione Remastered di The Last of Us Part II (che potete prenotare su Amazon), ma sono già previste tante novità inedite interessanti:

«Abbiamo più di un ambizioso gioco single player su cui stiamo lavorando qui in Naughty Dog e non vediamo l'ora di condividere più informazioni sul futuro, non appena saremo pronti».

Insomma, lo sviluppo e il supporto di The Last of Us Online avrebbe richiesto sacrificare la loro anima di sviluppatori single player, cosa che Naughty Dog non era assolutamente disposta a fare.

Adesso c'è ovviamente tanta curiosità di scoprire quali saranno i nuovi giochi single player in arrivo su PS5 anticipati dallo studio: l'ipotesi più probabile, ovviamente, è che tra questi possa esserci anche The Last of Us Part III, ma è difficile saperlo con certezza senza alcuna conferma ufficiale.