The Last of Us Part 2 Remastered conterrà un epilogo inedito? I fan sono convinti

Naughty Dog ha confermato il leak di qualche giorno fa, facendo sapere che The Last of Us Part II Remastered arriverà a gennaio del prossimo anno.

Il "nuovo" gioco si baserà sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon), ma con diverse novità dalla sua.

L'annuncio non è di certo passato inosservato, al netto di qualche (superflua) polemica di troppo.

Sappiamo che il remaster includerà anche alcuni livelli tagliati dal gioco originale, tanto che i fan sono certi che ci sarà spazio anche per un vero e proprio epilogo inedito (via GamingBible).

Attenzione: da ora seguono spoiler. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

I "Lost Levels" (livelli perduti) con tanto di commenti degli sviluppatori, potrebbero infatti includere più di quanto alcuni pensano, tanto che i fan su Reddit sono convinti che questi includeranno un epilogo che avrà luogo dopo la storia principale di The Last of Us Part II.

La "prova" sarebbe uno screen apparso online, che in molti non riescono a ricondurre a una sezione del gioco principale.

«Questo potrebbe avvenire dopo la fine del gioco, quando Ellie si allontana in lontananza», ha scritto il Redditor cubbies1984 dando il via alla discussione sul thread.

Ovviamente non c'è nulla di definitivo, dato che Naughty Dog non ha confermato i dettagli sui Livelli Perduti, ma altri utenti hanno condiviso le loro opinioni.

«È molto probabile che si tratti della caccia al cinghiale che avviene prima che Tommy si presenti alla fattoria», suggerisce Yukikaze. «Immagino sia la caccia prima di Santa Monica, ma non ricordo se indossava la giacca di Joel», ha esclamato TheMokmaster.

La foto mostra una Ellie con dei capelli molto simili quelli visti alla fine del gioco, ma potrebbe anche essere una parte "estesa" della sezione della fattoria di Dina/Tommy.

Un epilogo esteso sarebbe emozionante, ma suppongo che scopriremo cosa ci aspetta solo a febbraio.

Restando in tema, vediamo da vicino tutte le differenze e le novità annunciate da Naughty Dog per The Last of Us Part II Remastered su PS5.