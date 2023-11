Uncharted compie 16 anni e i fan vogliono un remake

La serie Uncharted di Naughty Dog è un franchise davvero amato per quanto riguarda i possessori di console PlayStation, oltre a essere una serie che i fan desiderano ardentemente di vedere tornare sulle scene, un giorno.

L'ultima uscita è stata la Uncharted: Raccolta Eredità dei Ladri, rilasciata nel 2022 per PC e PlayStation 5 (e che trovate su Amazon).

Questa collezione comprendeva le rimasterizzazioni moderne di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'eredità perduta. Insomma, del tanto chiacchierato Uncharted 5 neppure l'ombra.

Ora, il primo Uncharted: Drake's Fortune del 2007 ha recentemente festeggiato il suo 16imo compleanno e i fan hanno chiesto a gran voce il remake di questo classico.

Certo, nel 2015 abbiamo ottenuto una rimasterizzazione con gameplay e grafica migliorati del gioco nella The Nathan Drake Collection, ma per molti sarebbe bello rigiocare l'originale da zero utilizzando il Tempest Engine su PS5, lo stesso motore che ha alimentato il remake di The Last of Us Part I.

«La serie Uncharted compie oggi 16 anni!» ha twittato Naughty Dog. «Uncharted: Drake's Fortune si arrampicava, saltava e sparava su PS3 il 19 novembre 2007, facendo conoscere al mondo Nathan Drake, Elena Fisher e Victor Sullivan».

Oltre a chiedere l'uscita di Uncharted 5, i fan vorrebbero anche che il capitlìoo originale della serie ricevesse un remake: «Abbiamo bisogno di un remake nativo su PS5 per la trilogia originale», ha aggiunto Chito.

«Fate il remake, per favore. Date alla trilogia originale (e a Golden Abyss) il trattamento di The Last of Us Part I», ha chiesto Luke Flux.

«Un grande applauso ad Amy Hennig per averci regalato una delle serie più divertenti del mondo dei videogiochi», ha esultato Virtual Sphere. «È stata la tua scrittura a farci innamorare di Drake e del resto del cast. Non lo dimenticheremo. Sei una regina».

Al momento sappiamo che Naughty Dog si sta preparando a rilasciare The Last of Us Part II Remastered per PS5, con un bel po' di novità.

Vero anche che la serie di Uncharted potrebbe tornare in mano a altro studio, visto che stando a quanto è stato riferito il franchise sarebbe in fase di reboot.

Infine, l’ultima iterazione della serie – ovvero Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri – è meglio su PC o console? Ve lo diciamo noi.