Una nuova esclusiva PlayStation potrebbe saltare il 2025

PlayStation ha un bel problema con le esclusive e in particolare con i live service, come Fairgame$ che potrebbe saltare del tutto il 2025.

Come riporta The Gamer, infatti, il noto e affidabile insider Jeff Grubb è convinto che il live service annunciato anni fa non sarà una delle release di PlayStation di quest'anno.

Durante il suo podcast Game Mess Decides, Grubb ha risposto alle domande di alcuni fan sul progetto, confermando lo slittamento: «Niente Fairgame$ quest'anno. Per quanto ne so, è stato rimandato al 2026.»

Annunciato nel maggio 2023 con un trailer CGI di due minuti durante il PlayStation Showcase, Fairgame$ è descritto come un gioco competitivo di rapine, in cui i giocatori si uniranno a un movimento clandestino per derubare i super-ricchi e «riequilibrare le sorti».

La conferma ufficiale del rinvio da parte di PlayStation non sarebbe una sorpresa, bisogna dirlo.

Dopo il flop clamoroso di Concord è facile pensare che l'azienda nipponica voglia utilizzare i proverbiali piedi di piombo, prima di lanciare un nuovo live service game. D'altronde anche quello di God of War è stato cancellato proprio a seguito dell'esito di Concord, e aspettiamo di capire cosa vorrà fare l'azienda con Fairgame$.

Dopo Concord, sembra che i live service game di PlayStation stiano quasi sparendo del tutto. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita nel nostro ultimo SpazioGames Originals firmato da Domenico Musicò.

A questa valutazione si aggiunge il fatto che, di recente, il presidente di PlayStation ha espresso a chiare lettere l'intenzione di puntare su altri titoli. Forti del successo di Astro Bot, infatti, gli studi dell'azienda nipponica dovranno produrre sempre più videogiochi per famiglie.

Una valutazione diametralmente opposta a quella di Ubisoft che, trovandosi in una situazione decisamente precaria, sembra essere intenzionata in ogni caso a continuare con live service game e videogiochi dalle dinamiche open world.