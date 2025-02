Nonostante i risultati, Ubisoft non cambierà: open world e live service «anno dopo anno»

Ubisoft è forse nel periodo peggiore di sempre quanto possiamo ricordare e, nonostante quanto accaduto in particolare nell'ultimo anno, sembra che non ci saranno grosse novità per tentare di cambiare la direzione dell'azienda.

Come riporta The Gamer, infatti, il CEO Yves Guillemot sembra essere molto convinto di quanto il concentrarsi su videogiochi open world e live-service come gli ultimi Assassin's Creed sia la cosa migliore da fare.

Con videogiochi come Star Wars Outlaws e Avatar: Frontiers of Pandora, che hanno trovato la loro forza nella dinamica open world, Ubisoft non ha trovato dei grandi successi e, anzi, sono stati dei prodotti in grado di danneggiare l'azienda.

Tuttavia Guillemot ha confermato che la compagnia continuerà a puntare su open-world e live service, ribadendo la strategia attuale.

«Abbiamo investito in modo significativo per una grande pipeline di prodotti per i prossimi anni», spiega Guillemot aggiornando gli investitori sui lavori in corso di Ubisoft:

«Sono sia avventure d'azione open-world che esperienze native di "Game as a Service", ed è quello che vogliamo offrire anno dopo anno.»

A seguire, Guillemot parla proprio di Assassin's Creed Shadows, prodotto a dir poco pivotale per l'anno di Ubisoft che è stato già rinviato alcune volte, per altro.

«Stiamo preparando un grande lancio per Assassin's Creed Shadows», dichiara Guillemot: «L'anno prossimo avremo grandi progetti che andranno a beneficio di Rainbow Six su tutte le piattaforme, questo ci sta concentrando bene, e questa è una pietra miliare fondamentale nel piano lordo per l'azienda.»

La speranza è che Assassin's Creed Shadows possa essere davvero un successo, così che Guillemot possa tornare dagli investitori forte di un grande risultato. In questo contesto, Assassin's Creed Mirage non avrà contenuti aggiuntivi a quanto pare, a dimostrazione di dove Ubisoft voglia andare a parare.

Che avvenga un cambiamento oppure no, Ubisoft deve inventarsi qualcosa che non sia licenziare personale con una certa continuità, oppure svendere le sue proprietà a Tencent.