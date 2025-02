Astro Bot ha convinto Sony: PlayStation avrà tanti altri giochi per famiglie

Questo è un periodo di inevitabile transizione per Sony e PlayStation e, tra le tante considerazioni fatte dall'azienda, c'è anche la volontà di produrre molti più giochi per famiglie che in passato.

Merito del successo di Astro Bot, il platform che ha colto di sorpresa il pubblico è la stessa Sony, che ha portato l'azienda alla decisione di dare una svolta peculiare alle sue produzioni future.

Come riporta VGC, Sony ha annunciato l’intenzione di espandere il proprio catalogo di giochi per famiglie spinta dal successo di Astro Bot, che è stato tra le altre cose anche il gioco dell'anno del 2024 per i The Game Awards.

Durante una recente riunione con gli investitori, il presidente di Sony, Hiroki Totoki, ha sottolineato come il successo del titolo abbia confermato la validità della strategia di diversificazione del portfolio.

«Astro Bot ha vinto quattro premi, tra cui Game of the Year e Best Family Game, più di qualsiasi altro titolo», ha dichiarato Totoki.

Sebbene Astro Bot sia al centro delle riflessioni, non è l'unica produzione dello scorso anno ad aver sorpreso Totoki, e quindi PlayStation:

«Helldivers 2, uscito a febbraio dell'anno scorso, ha vinto i premi Best Ongoing Game e Best Multiplayer Game. Il fatto che titoli in generi che stiamo pianificando di espandere in futuro, inclusi titoli per famiglie e giochi di servizio live, abbiano ricevuto questi premi è un passo importante verso la creazione di un ampio portafoglio di titoli.»

Con 1,5 milioni di copie vendute nelle prime nove settimane, Astro Bot si è rivelato un successo commerciale, conquistando un pubblico ampio, incluso quello dei nuovi giocatori.

In Europa, il titolo ha superato le vendite di quasi tutti i platform 3D non legati a Super Mario degli ultimi dieci anni, e ha fatto inevitabilmente bene anche a PS5 in generale.

Un successo che ha portato anche alla creazione di altri contenuti, visto che proprio poche ore fa il platform si è aggiornato con nuovi contenuti.