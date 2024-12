Concord non aveva "valore", per gli autori di Marvel Rivals

Netease ha lanciato sul mercato Marvel Rivals da qualche giorno e, nel mercato degli hero shooter, ha già avuto un successo incommensurabile paragonato a Concord.

Considerato che l'esclusiva PS5 è stata il flop più grande dell'anno e probabilmente uno dei più grandi degli ultimi periodi, era interessante vedere come Marvel Rivals si sarebbe piazzato all'interno di un settore affollatissimo.

È andata benissimo, almeno nei primi giorni, visto che l'hero shooter si è già consacrato come un grande successo ed è stato preso d'assalto dai giocatori.

A questo proposito, il game director Thaddeus Sasser ha parlato ai microfoni di VideoGamer di come è stato possibile per Marvel Rivals arrivare a questo risultato.

Nell'intervista, Sasser ha spiegato che a differenza della formula supereroistica di Marvel Rivals, Concord «non ha portato alcun valore unico» ai giocatori che li avrebbe spinti a lasciare giochi come Overwatch (trovate i gadget su Amazon).

«C’è un costo per cambiare», ha spiegato Sasser: «Ho già investito in Overwatch, ho 15 skin per Pharah, non lo abbandonerò facilmente.»

Nonostante il successo di Marvel Rivals, Sasser ha sottolineato come il successo non sia mai garantito, anche con segnali promettenti come una community di Discord attiva e sessioni beta ben frequentate:

«Come sviluppatore sei sempre preoccupato fino a quando non vedi la risposta del pubblico. La verità è che nessuno può prevedere accuratamente come andranno le cose.»

Qual è il segreto del successo di Marvel Rivals, quindi? Secondo Sasser è la capacità di catturare l’immaginazione dei giocatori grazie ai suoi iconici supereroi.

«La magia sta nel dare un motivo per giocare», spiega Sasser: «Quando ho sentito il concept, ho pensato: "Oh mio Dio, voglio essere Storm in un gioco", "Voglio essere Doctor Strange". Questo è ciò che penso attirerà le persone. Se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, ameranno ciò che giocheranno e vorranno continuare.»

Per ora sembra che la formula stia funzionando, anche grazie a un celere supporto arrivato con il primo aggiornamento importante.

In tutto questo, Concord è andato comunque peggio di Foamstars, che di recente ha trovato la sua fine dopo una brevissima vita.