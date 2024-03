Una mod ha già migliorato il frame rate di Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 è finalmente arrivato e, l'avrete notato, c'è un leggero problema relativo al frame rate sia su console che su PC e, almeno su quest'ultima piattaforma, c'è chi è riuscito a migliorarlo.

Come riporta IGN US, infatti, un modder di alto profilo ha pubblicato una mod gratuita che consente ai giocatori di accedere a DLSS 3 all'interno di Dragon's Dogma 3, che secondo gli utenti aggiunge altri 20-30 fps per i possessori di GPU della serie RTX 40.

Il moddero PureDark ha pubblicato la mod sulla sua pagina Patreon, spiegando che è riuscito ad attivare la frame generation "nascosta" all'interno del titolo di Capcom e renderl disponibile per tutti i possessori delle GPU indicate.

Il DLSS 3 è la terza generazione della tecnologia Deep Learning Super Sampling di Nvidia che può aumentare il frame rate per i giochi per PC supportati. DLSS 3 utilizza la tecnologia Frame Generation basata sull'intelligenza artificiale per generare interi frame in tempo reale, a vantaggio dei giochi con GPU e CPU limitate.

Nel post di Patreon, il modder ha segnalato che alcuni utenti hanno segnalato arresti anomali e blocchi improvvisi del gioco, ma non sembrano essere così frequenti.

Capcom ha già reso noto di essere a conoscenza del problema relativo al frame rate, ovviamente, ma ancora non sono arrivate delle soluzioni definitive per questo fastidioso problema.

Questo clima di incertezza, per altro, ha permesso ai giocatori di dare sfogo alla propria creatività immaginando delle soluzioni estreme per migliorare il frame rate, anche a dir poco brutali.

Se non vi fate spaventare dal frame rate instabile, potete recuperare Dragon's Dogma 2 al miglior prezzo su console tramite Amazon, in attesa che Capcom possa porre rimedio alla situazione.

Ma se state già giocando, invece, preparatevi all'epica avventura con il racconto del doppiatore Paolo Marchese, che potete trovare qui.