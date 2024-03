Dragon's Dogma 2 in italiano con Paolo Marchese è il modo più epico per iniziare l'avventura

Il weekend di Dragon's Dogma 2 è iniziato e, se state per cominciare la vostra epica avventura, prendetevi un attimo per ascoltare il racconto del mondo del gioco di Capcom dalle parole di Paolo Marchese.

Un modo perfetto per iniziare il weekend, mentre Dragon's Dogma 2 non se la sta passando purtroppo benissimo almeno secondo l'opinione dei giocatori che, giusto per non farsi mancare l'ennesima occasione di fare qualcosa di insensato, si è prodigato nel proverbiale review bombing anche in questo caso.

Uno dei più noti nel panorama italiano e attore di teatro, che noi videogiocatori abbiamo conosciuto come prima voce di Reinhardt in Overwatch, ma che tra cinema e televisione ha una carriera in grado di sostenere un'avventura come questa.

Per celebrare il lancio e il grande ritorno del franchise, Capcom ha deciso di condividere con i fan una featurette doppiata straordinariamente in italiano e di puntare i riflettori sulle caratteristiche principali del gioco: l’Eroe, il Mondo di gioco e i Mostri che il nostro Arisen incontrerà lungo il suo cammino.

Il video è stato doppiato interamente in italiano da Paolo Marchese, che ci illustra ciò che ci aspetta in Dragon's Dogma 2, ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam.

Ecco la featurette da pelle d'oca:

Adesso che siete galvanizzati a dovere potete affrontare Dragon's Dogma 2 come si deve, evitando di fare massacri sconsiderati solo per aumentare il frame rate. Ve lo diciamo perché c'è giusto chi ci sta effettivamente pensando, e non sarebbe il caso di farlo.

Nel mentre, avete visto che nel gioco sono "nascosti" Dante e Vergil da Devil May Cry? Forse li avevate già visti, chissà.

Ma non solo: Hideaki Itsuno ha dispensato alcuni consigli su quali Vocation i nuovi arrivati dovrebbero prendere in considerazione in Dragon's Dogma 2.