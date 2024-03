Un western a base di mostri gratis da ora su Game Pass

Xbox Game Pass ha confermato il nuovo gioco in arrivo sul servizio in abbonamento oggi, 21 marzo 2024.

Come quasi sempre accade, Game Pass rivela i giochi in arrivo in gruppi, visto che sapevamo che questo titolo fosse in arrivo.

Del resto, solo pochi giorni fa è stato il turno anche di un action game davvero eccentrico e divertente.

Ora, dopo anche il survival horror rilasciato ieri, 20 marzo, è ora il turno di un divertente e frenetico action western a base di mostri: stiamo parlando di Evil West.

La descrizione del gioco recita:

Una minaccia oscura incombe sulla frontiera americana. Nei panni di uno degli ultimi agenti di un’organizzazione segreta dedita all’eliminazione dei vampiri, sei l’ultima linea tra l’umanità e un terrore ancestrale che sta emergendo dalle tenebre. Diventa un supereroe del Far West, elimina la minaccia dei vampiri e salva gli Stati Uniti! Scatena l’inferno in alcuni combattimenti viscerali ed esplosivi con le tue armi, un guanto fulminante e alcuni gadget. Uccidi con stile alcune mostruosità assetate di sangue nei panni di un cacciatore solitario o in cooperativa con un amico. Esplora e combatti in una campagna narrativa mentre potenzi le tue armi e i tuoi strumenti di caccia. Sblocca nuovi vantaggi per evolvere le tue capacità di ammazzamostri, plasmando il tuo stile di gioco per sconfiggere le orde di esseri soprannaturali.

Per poter poter scaricare il gioco senza alcun costo aggiuntivo dovete essere in possesso di un regolare abbonamento a Game Pass. Vi basterà poi recarvi nella pagina del titolo per poterlo scaricare gratis.

