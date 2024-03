Xbox Game Pass, il sesto titolo di marzo gratis da ora

Xbox Game Pass ha confermato che No More Heroes 3 arriverà sul servizio in abbonamento oggi, 14 marzo 2024.

Nella maggior parte dei casi, Game Pass (fatelo vostro anche voi su Amazon) rivela i giochi in arrivo in gruppi, visto che sapevamo che questa piccola perla fosse in arrivo.

Advertisement

No More Heroes è una serie di stravaganti avventure d'azione hack-and-slash con protagonista Travis Touchdown, un otaku fori di testa che viene coinvolto in un'organizzazione internazionale di assassini dopo aver acquistato una katana iper-tecnologica.

Sviluppato dallo studio giapponese Grasshopper Manufacture, il franchise è iniziato nel 2007 con l'omonima apprezzata esclusiva per Wii, che ha generato altri cinque titoli, tra cui tre spin-off.

Dopo una pausa di dieci anni, la serie principale è tornata nel 2021 con l'acclamato No More Heroes 3, la cui versione per Xbox ha un metascore di 77 su Metacritic, mentre la sua versione per PC vanta centinaia di recensioni "molto positive".

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Il leggendario assassino Travis Touchdown torna nel Giardino della follia! Dovrà scalare la classifica dei supereroi galattici per impedire al malvagio Principe FU e ai suoi sudditi alieni di conquistare la terra. Questa volta, c'è molto altro da vedere oltre Santa Destroy! Balza in sella al nuovo mezzo di Travis, la Demzamtiger, e brucia l'asfalto in quattro nuove ambientazioni, ognuna stracolma di battaglie e missioni che ti permetteranno di racimolare abbastanza denaro da partecipare alle costose lotte della classifica galattica.

Al prezzo regolare di 49,99 euro, No More Heroes 3 è ora disponibile per gli utenti di Xbox Game Pass senza costi aggiuntivi come parte del loro abbonamento mensile.

Come accade di solito con le nuove aggiunte alla libreria di contenuti di Microsoft, i membri di Xbox Game Pass potranno giocare solo all'edizione base del gioco d'azione di Grasshopper.

Restando in tema, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

Ma non solo: in attesa di mettere mano a tutti i giochi gratis in arrivo questo mese, Xbox Game Pass ha già confermato 40 titoli per il 2024.