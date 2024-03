Un survival horror gratis da oggi su Game Pass

Xbox Game Pass ha confermato il nuovo gioco in arrivo sul servizio in abbonamento oggi, 20 marzo 2024.

Come quasi sempre accade, Game Pass rivela i giochi in arrivo in gruppi, visto che sapevamo che questo horror fosse in arrivo.

Del resto, solo pochi giorni fa è stato il turno anche di un action game davvero eccentrico e divertente.

Ora, dopo aver messo mano a due nuovi titoli al day one, è ora il turno di un survival horror dagli autori di Until Dawn: stiamo parlando di The Quarry.

The Quarry è un gioco dell'orrore dall'alto tasso cinematografico, la cui descrizione recita:

Mentre il sole tramonta sull'ultimo giorno di campo estivo, i tutor di Hackett's Quarry danno una festa per divertirsi. Niente bambini. Niente adulti. Niente regole. Le cose prendono presto una brutta piega. Inseguiti da individui grondanti di sangue e da qualcosa di molto più sinistro, i ragazzi si ritrovano in un'imprevedibile notte di terrore. Chiacchiere e flirt lasciano lo spazio a decisioni di vita e di morte, mentre i rapporti si saldano o si sgretolano sotto lo stress di scelte inimmaginabili. Gioca nei panni dei nove tutor in un'avvincente esperienza cinematografica, dove ogni decisione forma la tua eccezionale storia tra una miriade di possibilità. Ogni personaggio può essere la star dello spettacolo, o morire prima dell'alba. Come procederà la tua storia?

Per poter poter scaricare il gioco senza alcun costo aggiuntivo dovete essere in possesso di un regolare abbonamento a Game Pass. Vi basterà poi recarvi nella pagina del titolo per poterlo scaricare gratis.

