Due giochi gratis disponibili oggi con Xbox Game Pass

Xbox Game Pass ha confermato che due nuovi giochi arriveranno sul servizio in abbonamento oggi, 19 marzo 2024.

Come quasi sempre accade, Game Pass (fatelo vostro anche voi su Amazon) rivela i giochi in arrivo in gruppi, visto che sapevamo che questa doppietta fosse in arrivo.

Ora, come riportato anche da PureXbox, oggi sono in arrivo un paio di aggiunte a Xbox Game Pass, prima che Microsoft riveli le ultime chicche di fine marzo. Sono infatti disponibili due nuovi titoli al day one: Lightyear Frontier e MLB The Show 24.

Lightyear Frontier è una pacifica avventura agricola a mondo aperto su un pianeta ai confini della galassia.

Salite sul vostro mech e iniziate la vostra nuova vita su un pianeta lontano con un massimo di 3 amici mentre coltivate colture aliene, costruite la vostra fattoria ed esplorate la natura selvaggia del mondo extraterrestre.

MLB The Show 24 è invece un titolo sportivo dedicato al baseball, la cui descrizione recita: «Guadagnatevi la convocazione dalle minors alle big leagues e dimostrate di avere le carte in regola per arrivare al top».

«Imparate dalle leggende di questo sport, ispiratevi alle loro gesta e usatele per migliorare il vostro gioco. Mantenete i nervi saldi quando è importante e guadagnatevi il diritto di essere chiamati campioni delle World Series».

Per poter poter scaricare i due giochi senza alcun costo aggiuntivo dovete essere in possesso di un regolare abbonamento a Game Pass. Vi basterà poi recarvi nella pagina del gioco scelto per poterlo scaricare gratis.

