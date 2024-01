Un SIlent Hill potrebbe essere rilasciato a sorpresa stasera

Silent Hill: The Short Message era sbucato mesi fa, come l'ennesimo progetto dedicato al franchise di Konami, per poi sparire nel nulla.

La saga horror di Konami a quanto pare potrebbe avere un asso nella manica in occasione dello State of Play di stasera.

Difatti, sembra che il misterioso The Short Message, rimasto nell'ombra finora e mai annunciato ufficialmente, possa addirittura essere lanciato come Shadow Drop durante la serata odierna.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, circola un'indiscrezione secondo la quale Konami potrebbe rilasciare Silent Hill: The Short Message durante il PlayStation State of Play di oggi.

Il titolo è stato valutato per la prima volta per PS5 nel dicembre 2022, ma non è ancora stato rivelato ufficialmente.

Il ben noto insider Dusk Golem sostiene di aver sentito che non solo la data di uscita di Silent Hill 2 Remake sarà annunciata oggi, ma che Konami rilascerà a sorpresa The Short Message.

L'insider è personalmente convinto che ciò che ha sentito sia vero, ma come al solito, prendete tutto con le dovute precauzioni.

Da quello che sappiamo, Silent Hill: The Short Message non è un gioco vero e proprio. La storia segue una donna di nome Anita che è alla ricerca di indizi che possano dirle cosa è successo a un suo amico scomparso.

Il tema del suicidio sarà al centro della vicenda, ragion per cui parrebbe essere un titolo dai toni adulti e maturi.

Alcune settimane fa sempre Dusk Golem ci ha svelato la trama del misterioso Silent Hill.

Restiamo quindi in attesa delle novità previste in serata, augurandoci anche che The Short Message non faccia la fine della mediocre serie interattiva Silent Hill Ascension, abbastanza detestata dai fan.

Restando in tema, alcune settimane Konami ha risposto alle voci secondo cui l'imminente remake per PS5 di Silent Hill 2 conterrà una storia di origini per Pyramid Head.