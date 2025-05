Un Resident Evil dirà addio a tutti il 29 giugno

La saga di Resident Evil, da quasi trent’anni, è un pilastro del survival horror, capace di unire tensione, narrativa e azione in un equilibrio quasi perfetto.

Ma anche i giganti possono inciampare. È il caso di Resident Evil Re:Verse, spin-off multiplayer online lanciato nel 2022, che verrà ufficialmente chiuso il prossimo 29 giugno.

Il gioco era nato con l’intento di celebrare il 25° anniversario della serie (che trovate su Amazon) e non era manco tutto da buttare.

Doveva essere un tributo alla community, una parentesi ludica in attesa dei capitoli principali. Purtroppo, tra rinvii, una formula poco rodata e un’accoglienza tiepida da parte di pubblico e critica, Re:Verse non è mai riuscito davvero a decollare.

Re:Verse ha provato a cavalcare la moda dei giochi live-service, cercando di replicare il successo di titoli come Fortnite o Destiny 2.

Ma come molti altri tentativi analoghi, ha scoperto a proprie spese quanto sia difficile mantenere vivo l’interesse dei giocatori nel tempo.

Nonostante la possibilità di affrontare partite tra 2 e 6 giocatori impersonando personaggi iconici come Leon, Jill, Ada, Claire e HUNK, l’esperienza non è bastata a fidelizzare una base d’utenza stabile.

Uno degli aspetti più apprezzati è stato il ritorno in scena di volti storici del franchise, spesso rimasti ai margini dei titoli principali. Re:Verse non ha proseguito le loro storie, ma ha permesso ai fan di rivederli in azione, seppur in un contesto lontano dal classico stile narrativo della serie.

Il gioco è stato rimosso dagli store digitali a marzo, e i server resteranno attivi fino al 29 giugno alle 23:59. Dopo quella data, il titolo entrerà ufficialmente nel limbo dei progetti Capcom chiusi senza troppa gloria.

Resident Evil Re:Verse è l’esempio perfetto di un gioco con buone intenzioni, ma senza la giusta direzione. L’idea di un’arena multiplayer con i personaggi storici della serie aveva del potenziale, ma è mancata la cura nei dettagli, il supporto costante e – soprattutto – la capacità di raccontare qualcosa.

Sperando che il prossimo e attesissimo Resident Evil 9 non inciampi nello stesso errore, cosa poco probabile.