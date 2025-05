Resident Evil 9 non arriverà presto, purtroppo

Brutte notizie per chi aspettava Resident Evil 9 nel breve termine. Durante la più recente call finanziaria con gli investitori, Capcom ha fatto sapere che prevede di vendere solo 8 milioni di unità da nuovi titoli nell'anno fiscale 2026 (che termina il 31 marzo 2026).

Un numero sorprendentemente basso per gli standard dell’azienda — il più basso da oltre cinque anni.

E questo ha un chiaro significato implicito: non ci saranno grandi uscite in quel periodo, o almeno non del calibro di Resident Evil 9.

Se il nuovo capitolo della saga horror fosse effettivamente in uscita entro marzo 2026, ci si aspetterebbe una previsione di vendite decisamente più ottimistica, considerando che RE9 è uno dei titoli più attesi e potenzialmente di maggior successo dell'intero catalogo Capcom.

Negli ultimi anni, le voci su Resident Evil 9 si sono moltiplicate. Alcuni insider parlavano di uno sviluppo avviato già nel 2018, mentre Capcom stessa aveva lanciato velati teaser che facevano pensare a un reveal imminente.

Ora, però, questa nuova previsione suggerisce che il gioco non sarà lanciato prima della primavera del 2026.

C’è da dire che il recente Monster Hunter Wilds (che trovate su Amazon) rappresenterà la fetta più grande di quei famosi 8 milioni di copie previste. Questo lascia davvero poco spazio a un’altra super-produzione come RE9 nello stesso periodo.

Quando uscirà Resident Evil 9? A questo punto, salvo sorprese, possiamo realisticamente aspettarci il gioco non prima della seconda metà del 2026, o addirittura nel 2027.

Capcom sembra voler prendersi più tempo per preparare il terreno — e forse, per cambiare marcia dopo Resident Evil Village e i numerosi remake.

Vero anche che la compagnia ha da poco registrato il 12imo anno consecutivo di profitti: insomma, decisamente un altro traguardo davvero importante per il colosso giapponese che ha dato i natali a Resident Evil.