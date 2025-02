Ricordate Resident Evil Re:Verse? Capcom alza bandiera bianca e chiude i server

Nell'idea iniziale di Capcom, Resident Evil Re:Verse avrebbe dovuto rappresentare un valore aggiunto per i fan della saga, offrendo divertimento nel tempo grazie a un deathmatch online con i protagonisti e cattivi più celebri della serie.

Un titolo gratuito incluso esclusivamente all'interno di Resident Evil Village (trovate la Gold Edition in forte sconto su Amazon), ma che non è mai riuscito davvero a imporsi e che è passato praticamente inosservato dalla maggior parte della community.

Resident Evil Re:Verse è stato infatti atteso a lungo, venendo incluso solo dopo un anno di rinvii e quando l'effetto "hype" per Village era ormai già svanito da un pezzo: non ha aiutato il fatto che la fase Beta è stata un autentico disastro e non ha fatto nulla per conquistare i fan.

Dopo più di due anni dall'ultimo aggiornamento ufficiale, Capcom ha ufficialmente alzato bandiera bianca: come riportato da PSU, gli sviluppatori hanno comunicato il sempre temuto "end-of-service", con i server che saranno staccati ufficialmente dal 29 giugno.

Gli utenti interessati a provare questa modalità multiplayer, prima che sia troppo tardi, avranno tempo fino al 3 marzo per scaricarlo dai rispettivi store, a patto ovviamente di aver già acquistato Resident Evil Village: dopo questa data non sarà più disponibile per il download.

Questo significa anche che non sarà più possibile scaricare o acquistare i relativi contenuti aggiuntivi: l'ennesimo fallimento sul campo dei live-service, anche se questo è risultato decisamente bizzarro rispetto ai più comuni free-to-play.

La scelta di includerlo esclusivamente come modalità a parte in un capitolo principale della serie, oltre all'enorme ritardo per il lancio, ha contribuito enormemente allo scarso successo del deathmatch online: alla condivisione della notizia sui canali ufficiali, molti fan hanno infatti ammesso di essersi completamente dimenticati della sua esistenza e che non sapevano neanche che fosse uscito.

Ed effettivamente è difficile immaginare che molti giocatori ne sentiranno la mancanza, considerando che secondo i dati di SteamDB la versione PC è stata giocata da un massimo di 24 persone nelle ultime 24 ore.