Un piccolo cult dell'era PS1 starebbe per tornare

Nell'era dei 32-bit c'era davvero una sovrabbondanza di mascotte, da Crash Bandicoot a Spyro. Difficile quindi imporsi, specie per un gioco relativamente piccolo e quasi sconosciuto come Croc.

Nonostante tutto, il platform 3D che faceva il verso a Super Mario 64 (che trovate su Amazon) riuscì a ritagliarsi una sua fetta di fan appassionati, tanto da dare vita a un sequel.

Advertisement

Ora, come riportato anche da GamingBible, secondo Jez San, fondatore di Argonaut, Croc HD è finalmente in fase di sviluppo. E dopo 24 anni, troppo male non è.

Croc The Legend of Gobbos è un gioco che con il passare degli anni è rimasto fuori dai riflettori, sebbene le cose sono destinate - pare - a cambiare.

In risposta a un articolo di James Batchelor per Time Extension relativo proprio a Croc, il fondatore di Argonaut Software ha risposto al tweet dicendo:

«Ho delle novità, ma è un po' prematuro annunciarle. Però, Croc HD è in una fase iniziale di sviluppo.»

Al netto della conferma, l'aspetto interessante è che Jez lo chiama Croc HD, ragion per cui si presume che questo significhi una rimasterizzazione ad alta definizione del gioco originale, uscito su PlayStation e SEGA Saturn.

In alternativa, potrebbe trattarsi anche di un remake, anche se la cosa appare sicuramente meno probabile. Staremo a vedere. In ogni caso, si tratta sicuramente di una notizia che farà la gioia dei nostalgici incalliti.

Parlando invece di titoli decisamente più moderni, i nuovi giochi gratis offerti da PlayStation Plus a giugno sono già disponibili da adesso: ecco la lista completa e i link per scaricarli.

Ma non solo: cogliamo l'occasione per segnalarvi un'offerta molto interessante su PlayStation Store: grazie ai Days of Play, potete acquistare PS Plus a prezzi molto speciali.

Infine, nelle scorse ore è arrivato un altro omaggio molto interessante per gli utenti iscritti a Premium: Hogwarts Legacy è disponibile gratis in prova, anche se per poco.