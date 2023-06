PlayStation Plus è in offerta su PS Store, da ora e solo per pochi giorni

Da questo momento è ufficialmente disponibile un'offerta imperdibile per tutti gli utenti interessati all'acquisto del servizio di casa Sony: gli abbonamenti annuali di PlayStation Plus sono disponibili in sconto su PS Store.

L'iniziativa è valida per tutti i piani e a prescindere dalla vostra attuale iscrizione: che siate nuovi utenti o semplicemente fan interessati ad allungare la scadenza del vostro piano, da adesso potrete acquistare gli abbonamenti PS Plus in offerta (trovate gift card per sfruttare la promozione su Amazon).

L'unica restrizione vera e propria riguarderà gli utenti già iscritti al servizio, ai quali saranno riservate offerte dedicate per poter passare a un piano successivo, e non per acquistare un piano inferiore. Ad esempio, se siete iscritti a PS Plus Premium, non potrete sfruttare l'offerta per i 12 mesi di Extra o Essential, ma solo quella dedicata proprio a Premium.

Per tutti gli altri utenti, non ci sarà invece alcun limite e potrete sempre sfruttare lo sconto del 25% sugli abbonamenti, valido soltanto per i piani annuali. Di seguito troverete tutti i link dedicati per poter acquistare subito PlayStation Plus:

Tutte le nuove offerte dedicate a PS Plus per i Days of Play saranno disponibili fino al 12 giugno: se volete provare il servizio o se volete semplicemente allungare la vostra iscrizione, il nostro consiglio è di approfittarne il prima possibile.

Iscrivendovi adesso potrete non solo tenervi pronto per il riscatto dei nuovi giochi gratis Essential di giugno, ma potrete anche scaricare gli omaggi di maggio prima che sia troppo tardi.

Se sceglierete di approfittare dell'offerta dedicata a Premium, avrete diritto anche a diversi giochi gratuiti in prova: tra questi è stato aggiunto di recente anche un big calcistico.