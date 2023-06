PlayStation Plus, disponibili ora i giochi gratis di giugno

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential per il mese di giugno: tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento possono dunque procedere con il riscatto e i relativi download sulle proprie console.

La nuova line-up mensile è particolarmente interessante, dato che include anche uno dei big sportivi più amati e che, in vista della prossima stagione, potrete già provare senza alcun costo aggiuntivo — a patto naturalmente di essere iscritti a PS Plus (trovate gift card dedicate su Amazon).

Gli utenti potranno infatti scaricare NBA 2K23, disponibile sia in edizione PS5 che PS4, oltre a Jurassic World Evolution 2 e Trek to Yomi, che completano ufficialmente la selezione per giugno 2023.

Tutte produzioni dunque interessanti e appartenenti a generi diversi, da scaricare e provare in vista dell'inizio della stagione estiva: potete procedere al download direttamente dalle vostre console, cercando manualmente i titoli su PS Store o accedendo all'apposita sezione dedicata a PlayStation Plus.

In alternativa, potrete comodamente eseguire il riscatto direttamente dal vostro browser, effettuando l'accesso alle seguenti pagine ufficiali:

Tutti i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential resteranno disponibili per il riscatto fino a lunedì 3 luglio: il primo martedì di ogni mese la line-up infatti si aggiorna per dare spazio a nuovi titoli.

Ricordiamo in ogni caso che, dopo aver eseguito il riscatto, potete comunque procedere con il download anche dopo la loro effettiva rimozione, ma sarà necessario continuare a essere iscritti al servizio in abbonamento.

Se non avete a disposizione l'abbonamento, cogliamo l'occasione per segnalarvi un'offerta molto interessante su PlayStation Store: grazie ai Days of Play, potete acquistare PS Plus a prezzi molto speciali.

Nelle scorse ore è arrivato un altro omaggio molto interessante per gli utenti iscritti a Premium: Hogwarts Legacy è disponibile gratis in prova. Tuttavia, la demo esclusiva durerà solo pochi minuti.