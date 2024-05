Un nuovo gioco di Mad Max? George Miller ha già un nome (abbastanza ovvio)

Con Furiosa A Mad Max Saga nei cinema, il regista George Miller ha parlato di come immagina un eventuale nuovo videogioco di Mad Max e, con poca sorpresa, ha svelato di volere Hideo Kojima alla produzione.

Tra i due creativi c'è infatti già un rapporto molto forte, e non era difficile immaginare che Miller volesse proprio Kojima per un videogioco basato sulla sua saga cinematografica.

Hideo Kojima aveva già espresso un grande apprezzamento per Furiosa già dal primo trailer, e in Death Stranding 2 abbiamo scoperto che George Miller ha prestato il volto per uno dei nuovi personaggi che arriveranno nel sequel del titolo di culto di Kojima Production.

Sul red carpet di Furiosa, George Miller ha fantasticato su come dovrebbe essere un videogioco di Mad Max.

Rievocando proprio il vecchio videogioco di Mad Max, George Miller ha detto che gli è stato chiesto più volte di tornare a prestare la sua saga al mondo dei videogiochi.

Il regista ha specificato che non ama fare le cose tanto per ma, da perfezionista qual è, se deve imbarcarsi in qualche progetto deve puntare alla perfezione, o almeno sapere di aver messo tutto quello che serve per raggiungerla.

Hideo Kojima sarebbe una delle persone alle quali si rivolgerebbe:

«Se lo facesse lui glielo permetterei, ha così tante cose fantastiche nella sua testa! Non glielo chiederei mai, ma se lo facesse lui mi butterei, perché io non sarei in grado.»

A questo punto speriamo che i due possano collaborare prima o poi, anche al di fuori di Death Stranding 2, perché il progetto che potrebbe venirne fuori avrebbe tanto potenziale.

Così come gli altri progetti di Kojima, che stanno andando avanti pur nel mistero più totale.

Intano Kojima Productions sta continuando a collezionare teste, perché anche Sam Lake è finito nel gigantesco archivio dello studio.