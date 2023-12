Anche Kojima è impazzito per il trailer di Furiosa: A Mad Max Saga

Il creatore di Metal Gear, Hideo Kojima, sembra essere letteralmente impazzito per il primo trailer di Furiosa: A Mad Max Saga, il nuovo film diretto da George Miller.

Non è di certo la prima volta che il papà di Death Stranding, che trovate su Amazon nel caso vogliate recuperarlo, esprime apprezzamenti per un lungometraggio.

Dopotutto, dall'alto dei suoi 60 anni compiuti da poco, il famoso game designer non ha mai nascosto la sua passione per il cinema.

In occasione del CCXP (ossia il Comic-Con di San Paolo) è infatti arrivato il primo trailer di Furiosa: A Mad Max Saga, prequel di Mad Max: Fury Road, in cui Anya Taylor-Joy veste i panni del personaggio interpretato nel primo film da Charlize Theron.

Sui suoi canali social, il leggendario autore giapponese ha condiviso tutta la sua eccitazione per il trailer, rivelando di averlo visto ben 10 volte.

Sicuramente, se il film completo sarà all'altezza del precedente capitolo, il buon Hideo perderà quasi certamente la testa anche per il lungometraggio nella sua interezza.

Poco sopra, vi abbiamo linkato il trailer di Furiosa: A Mad Max Saga (potete saperne di più sul nostro sito gemello CulturaPop), in modo da farvi anche voi un'idea di ciò che ci aspetta. Nel cast del film, anche Chris Hemsworth, il Thor del Marvel Cinematic Universe.

Kojima-san è in ogni caso impegnato ora con diversi progetti che sono attualmente in fase di sviluppo presso Kojima Productions, incluso un survival horror chiamato, pare, Overdose.

Ma non è tutto: alcuni mesi fa, il papà di MGS ha anche descritto il suo prossimo gioco in arrivo come “un nuovo medium“, sebbene non chiaro cosa ciò voglia dire, in effetti.

Infine, restando in tema, sempre Hideo Kojima ha da poco ripubblicato sui suoi profili social un'immagine con la data dei The Game Awards 2023: ci sarà un nuovo trailer per Death Stranding 2?