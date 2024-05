Death Stranding 2, lo sviluppo è "quasi" finito

Le riprese e le varie sessioni di registrazione di Death Stranding 2: On the Beach sono state completate, con il sequel che si trova ora in una “fase di adattamento” che richiederà circa un anno per essere completata.

Il seguito del classico di Kojima Productions, che potete trovare su Amazon a prezzo basso, è sicuramente uno dei giochi più attesi del prossimo anno.

Advertisement

E se sappiamo che il gioco sarà pieno di ospiti speciali e "star", al momento manca ancora una data di uscita.

Come riportato da Famitsu (via GamesRadar), Hideo Kojima è recentemente apparso in una trasmissione radiofonica, dove ha parlato dello sviluppo di Death Stranding 2.

Il director ha rivelato che Kojima Productions ha terminato le riprese e le registrazioni di Death Stranding 2.

Ma non solo: le riprese e le registrazioni con il cast sono finite, anche se non è chiaro se si tratti del cast inglese o giapponese.

Inoltre, sempre secondo Kojima, Death Stranding 2 si trova ora in una “fase di adattamento” che richiederà circa un anno per essere completata.

Molto probabilmente si tratterà di una fase in cui il gameplay e gli elementi visivi verranno messi a punto e perfezionati, mentre il team di controllo qualità si occuperà di eliminare bug e difetti.

Kojima ha parlato anche dell'ultimo trailer di Death Stranding 2, mostrato ormai diversi mesi fa.

Questo doveva mostrare l'estetica, i temi e gli elementi del sequel, rivelando al contempo gli elementi ripresi dal primo Death Stranding e come i diversi personaggi sono collegati tra loro.

Questo, però, lo scopriremo solo quando il gioco verrà rilasciato: Death Stranding 2: On the Beach è al momento previsto per il lancio nel 2025, esclusivamente su PS5.

Ricordiamo anche che Kojima-san è al lavoro un nuovo progetto di "azione e spionaggio", che in molti pensano essere l'erede spirituale di Metal Gear Solid.

Ma non solo: attendiamo anche nuovi aggiornamenti per il film dedicato proprio a Death Stranding, di cui sappiamo ancora molto poco.