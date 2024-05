OD di Kojima non è scomparso: ecco le novità

In occasione dei The Game Awards dello scorso anno, Hideo Kojima ha rivelato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo gioco horror chiamato OD insieme al regista e attore Jordan Peele.

Dopo Death Stranding (trovate la Director's Cut su Amazon) il papà di MGS non si fermerà di certo.

Advertisement

Finora abbiamo visto solo un breve teaser e alcune indiscrezioni sul gameplay, ma niente di concreto.

Tutto ciò che sappiamo è che si tratta di un gioco in Unreal Engine 5 pubblicato da Xbox con la partecipazione di diversi attori di Hollywood. Tuttavia, una nuova fuga di notizie (via ComicBook) afferma di confermare alcuni dettagli sul gioco giocato.

Questa fuga di notizie proviene da Dusk Golem, che ha dimostrato di essere una fonte relativamente affidabile, anche se finché Kojima o Xbox non riveleranno qualcosa di ufficiale prendete tutto con le pinze.

In ogni caso, Dusk sostiene che i dettagli provengono da qualcuno che ha provato OD. Ad ogni modo, è molto probabile che Kojima Productions abbia cambiato direzione da quando sono stati effettuati i playtest.

Dusk Golem ha dichiarato: «Quello che ricordo di Overdose è che il gioco cercava di offrire un'esperienza sperimentale che coinvolgesse i giocatori nell'utilizzo di contenuti multimediali per ottenere progressi nel gioco.

E ancora: «Ci sarebbero stati lunghi filmati che avrebbero portato a un gameplay attivo e passivo di due tipi, il primo dei quali consisteva nell'utilizzare, guardare e 'guidare' i personaggi mentre si utilizzavano informazioni ottenute da altre fonti, come le pagine web».

Parrebbe presente anche la possibilità di passare dalla prima alla terza persona per aiutare i personaggi a muoversi nell'ambiente.

Descrivendo il secondo tipo di gameplay, Dusk Golem ha detto: «Il secondo elemento di gameplay coinvolgeva parti in prima persona rivolte al giocatore che si svolgevano più tradizionalmente come un gioco horror, ma con una funzione simile di puzzle-mistero criptico e una mancanza di cinematica come la prima parte.»

In sostanza, sembra che i giocatori controlleranno i personaggi come in un normale survival horror, mentre alcune sezioni si allontaneranno un po' dal concept, mettendo i giocatori al controllo di più personaggi contemporaneamente.

In ogni caso, tutto ciò è in linea con quanto affermato da Kojima all'inizio dell'anno, quando ha dichiarato che OD sarà davvero “diverso”.