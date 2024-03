Un nuovo aggiornamento del firmware di PS5 "aiuterà" i giocatori

Un aggiornamento in arrivo per PlayStation 5 più avanti nel corso dell'anno aggiungerà la Community Game Help alla già esistente funzione Game Help del sistema, ha annunciato Sony Interactive Entertainment.

In attesa della variante "mid-gen" di PlayStation 5, gli update del firmware non sono finiti.

Del resto, già lo scorso 13 marzo Sony ha rilasciato un nuovo aggiornamento per PS5, con diverse novità.

«Stiamo sempre evolvendo l'esperienza della console PlayStation 5 e oggi siamo lieti di annunciare un nuovo miglioramento per Game Help che verrà lanciato più avanti quest'anno: la Community Game Help», ha dichiarato Sabrina Meditz, senior director del product management di Sony Interactive Entertainment, sul PlayStation Blog (via Gematsu).

E ancora: «La Community Game Help si aggiungerà all'attuale esperienza di Game Help espandendo la libreria di utili suggerimenti di gioco, incorporando video generati automaticamente da filmati di gioco di giocatori che hanno scelto di contribuire.»

Meditz ha continuato: «Quando l'esperienza di Game Help migliorata con contenuti dalla community verrà lanciata, Game Help sarà disponibile per tutti i giocatori di PlayStation 5, con o senza abbonamento PlayStation Plus».

«Nei giochi supportati, i giocatori di PlayStation 5 potranno contribuire con il loro gameplay, visualizzare suggerimenti da parte di altri giocatori o accedere a suggerimenti di Game Help creati dagli sviluppatori. Gli sviluppatori di giochi possono continuare a creare i loro video di suggerimenti, come si vede nei titoli popolari disponibili oggi come The Last of Us Part II Remastered e Marvel's Spider-Man 2», ha concluso.

Se avete già familiarità con l'attuale esperienza di Game Help, la Community Game Help sarà quindi in gran parte simile.

Oltre ai suggerimenti generati dagli sviluppatori attualmente forniti nei giochi supportati, inizierete a vedere suggerimenti contrassegnati come "Community Game Help", il che indicherà che la clip è stata generata dai filmati di gioco di altri giocatori (potrete anche valutare l'utilità di questi suggerimenti).

