PS5, nuovo aggiornamento disponibile da oggi: ecco le novità

Dopo aver superato con successo una fase beta annunciata durante lo scorso mese, Sony è finalmente pronta a rilasciare un nuovo aggiornamento per PS5, che sarà disponibile già a partire da oggi.

Tutti gli utenti con una console PlayStation 5 (la trovate su Amazon) già a partire dalle prossime ore — se non addirittura minuti — potranno già scaricare il nuovo firmware della console di ultima generazione, che include diverse novità interessanti.

Come segnalato dal PlayStation Blog italiano, gli utenti avranno accesso a diverse feature che miglioreranno le componenti audio del DualSense, sia per gli altoparlanti che per il microfono integrato:

PS5: tutte le novità del nuovo aggiornamento

Miglioramenti dell’altoparlante del controller. Gli altoparlanti del controller ora possono produrre un volume più alto, consentendoti di sentire più chiaramente i suoni di gioco e l’audio della chat vocale.

Gli altoparlanti del controller ora possono produrre un volume più alto, consentendoti di sentire più chiaramente i suoni di gioco e l’audio della chat vocale. Cancellazione del rumore migliorata. La qualità dell’ingresso del microfono su questi controller è stata migliorata grazie a un nuovo modello di apprendimento automatico basato sull’intelligenza artificiale. I rumori di sottofondo della pressione dei tasti e l’audio di gioco vengono soppressi, migliorando l’esperienza di chat vocale. Installa la beta del software di sistema e aggiorna il software del dispositivo controller per una maggiore nitidezza dell’audio della chat vocale quando utilizzi il microfono del controller.

La qualità dell’ingresso del microfono su questi controller è stata migliorata grazie a un nuovo modello di apprendimento automatico basato sull’intelligenza artificiale. I rumori di sottofondo della pressione dei tasti e l’audio di gioco vengono soppressi, migliorando l’esperienza di chat vocale. Installa la beta del software di sistema e aggiorna il software del dispositivo controller per una maggiore nitidezza dell’audio della chat vocale quando utilizzi il microfono del controller. Con questo aggiornamento, i suoni provenienti dall’altoparlante del controller potrebbero essere più forti. Puoi regolare il volume dell’altoparlante del controller dal centro di controllo.

Vengono segnalate anche nuove interazioni con lo schermo condiviso, grazie alla funzionalità Screen Share: adesso potrete utilizzare emoji e puntatori per interagire con il gameplay dell'host.

Vi elenchiamo tutte le novità qui di seguito:

Gli spettatori possono spostare un puntatore, inviare un ping o creare una linea sullo schermo condiviso , consentendo loro di evidenziare determinati oggetti o aree per guidare il giocatore ospitante con maggiore precisione.

, consentendo loro di evidenziare determinati oggetti o aree per guidare il giocatore ospitante con maggiore precisione. Gli spettatori possono inviare reazioni basate su emoji allo schermo dell’ospite per incoraggiare e celebrare visivamente le azioni di gioco.

per incoraggiare e celebrare visivamente le azioni di gioco. Nota: questa funzione è disponibile per impostazione predefinita, ma può essere disattivata dall’ospite nelle impostazioni di Condividi schermo.

dall’ospite nelle impostazioni di Condividi schermo. Nel corso del mese verrà rilasciato un aggiornamento per PlayStation App, che consentirà agli spettatori di usufruire di queste interazioni anche su iOS e Android.

Grazie a questo nuovo update sarà anche possibile regolare la luminosità dell'indicatore di alimentazione di PS5: dovete semplicemente dirigervi al menù Impostazioni, poi selezionare Sistema, Segnale acustico e luce, infine Luminosità.

L'aggiornamento di PS5 sarà disponibile a livello globale a partire da oggi: tenete dunque d'occhio le vostre console e preparatevi ad aggiornare questa nuova patch!

Per quanto riguarda invece eventuali update futuri, potrebbe essere in arrivo anche un emulatore PS2 per PS5. Che, tuttavia, non sarà in grado di leggere i vostri giochi fisici.