PlayStation Plus, un altro classico PS1 gratis ad aprile

Non sappiamo ancora quali saranno i nuovi giochi gratis del Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di aprile, tranne forse un classico PS1 in arrivo.

Come ormai i fan sapranno, ogni terzo martedì del mese è infatti possibile scoprire nuovi titoli appositamente selezionati per gli utenti iscritti ai rispettivi piani del servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon).

Già i nuovi giochi gratis di marzo per il Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium hanno incluso anche diverse chicche dell'era PS1.

Ora, come riportato anche su ResetEra, un altro classico è in arrivo: stiamo parlando di Star Wars: Rebel Assault II - The Hidden Empire.

Stando a quanto trapelato, il gioco dovrebbe essere in arrivo all'interno del catalogo dei giochi classici di PS Premium il 16 aprile 2024, quindi all'interno della line-up del prossimo mese.

Per chi non lo sapesse, Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire è un videogioco del 1995 sviluppato da LucasArts ed è di base, uno sparatutto su binari ricco di FMV.

Il giocatore procede lungo percorsi predefiniti, ma ha la capacità di controllare mira, sparare e schivare. Il personaggio giocante, Rookie One, pilota navi come un YT-1300, un B-wing e un Y-wing, in una trama ambientata durante la trilogia classica.

Forse, non il miglior gioco dedicato a Star Wars, ma sicuramente un piccolo tutto nel passato.

Non possiamo dunque che augurarvi buon divertimento con i vostri nuovi omaggi di PlayStation Plus Extra e Premium: non appena scopriremo tutte le prossime novità di aprile, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Ma non solo: il prossimo refresh del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium vedrà però anche l'addio di ben 11 giochi gratis ad aprile: ecco la lista completa.

Ricordiamo inoltre che tra i tanti omaggi di Extra e Premium troverete incluso anche l'intero catalogo di Ubisoft+ Classics.