In circa un mese, Zelda: Tears of the Kingdom ha venduto quasi quanto Elden Ring in un anno

Vi avevamo già riferito, nei giorni scorsi e in una notizia con i report ufficiali, il fatto che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom abbia avuto sicuramente un lancio importante, per l'intero mondo di Nintendo.

Il capolavoro della casa di Kyoto, arrivato su Nintendo Switch lo scorso 12 maggio, ha infatti messo rapidamente insieme 18,51 milioni di copie vendute in poco più di un mese (i dati arrivano per ora fino al 30 giugno), rappresentando anche un terzo degli incassi totali dai giochi per Switch nel trimestre di riferimento.

I colleghi di TweakTown hanno però aggiunto una piccola e interessante riflessione a questi numeri, che meglio rende la proporzione del lancio avuto dall'avventura di Link e Zelda: in poco più di un mese, infatti, Tears of the Kingdom ha quasi venduto quanto Elden Ring nel suo intero primo anno di vita – un gioco che, come ricorderete, è stato la colonna portante del 2022, rimanendo al centro delle attenzioni dei videogiocatori per tantissimo tempo (e lo è ancora, a dire il vero).

Bandai Namco infatti comunicò che Elden Ring aveva venduto 20 milioni di copie a febbraio 2023, dopo essere arrivato a febbraio 2022.

Nel primo mese, aveva messo insieme 13,4 milioni di copie in tutto il mondo: numeri a loro volta davvero importanti, anche considerando che parliamo di un gioco la cui difficoltà è spesso uno spauracchio per molti potenziali acquirenti.

Il fatto che Tears of the Kingdom, forte certo della sua grande proprietà intellettuale, si sia avvicinato ai numeri notevoli fatti registrare dall'opera di Hidetaka Miyazaki e compagni restituisce la misura del successo del gioco che, pur essendo limitato alla sola Nintendo Switch e non multipiattaforma, ha fatto da vero e proprio magnete per i giocatori – complice anche la qualità altissima, come testimonia la nostra video recensione, dove gli abbiamo assegnato 10/10.

