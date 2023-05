Elden Ring non si ferma e continua a vendere tantissimo, con un nuovo record

Elden Ring è senz'altro il successo più trionfante di From Software, e il nuovo record di vendite lo dimostra ulteriormente.

I giocatori hanno preso d'assalto i negozi di tutto il mondo, come Amazon, per avere la propria possibilità di esplorare l'Interregno.

E la cosa riprenderà con rinnovato furore quando Shadow of the Erdtree, il DLC in arrivo, arriverà finalmente per dare altra linfa ai giocatori.

Un contenuto che è in sviluppo da tantissimo tempo e che, facendo due calcoli molto rapidi, si potrebbe avvicinare alla sua fase finale.

Ma questo non importa granché ai fan di From Software che, comunque, stanno continuando a comprare Elden Ring come dei forsennati.

Come riporta Gamingbolt, infatti, il soulslike sta continuando a vendere ed ha ottenuto una nuova milestone.

Alla fine di febbraio, Elden Ring aveva venduto oltre 20 milioni di unità in tutto il mondo, mantenendo un ritmo costante.

Bandai Namco, publisher del titolo, ha rivelato gli ultimi dati nel recente rapporto fiscale, rivelando una ulteriore impennata.

Al 31 marzo 2023, infatti, Elden Ring ha piazzato un ulteriore mezzo milione di copie vendute dall'ultimo aggiornamento dei dati di vendita a febbraio, arrivando ad oltre 20.5 milioni di unità complessive.

Numeri che consacrano il progetto come uno dei più redditizi di From Software senza dubbio e che, non a caso, ha mandato fuori di testa i giocatori.

Al punto che stanno trovando qualsiasi modo per giocare e rigiocare Elden Ring, anche a costo di farlo con un volante e sottosopra.

