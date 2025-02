Un indizio su Intergalactic nascosto in The Last of Us?

Un piccolo dettaglio in The Last of Us: Left Behind sta facendo discutere la community.

Una frase pronunciata da Ellie nel DLC del 2014 (trovate il gioco completo su Amazon) conterrebbe un riferimento a Intergalactic: The Heretic Prophet, il nuovo progetto sci-fi di Naughty Dog.

La battuta in questione (via PlayerStation) recita: «Come una di quelle gigantesche astronavi intergalattiche con tipo due motori a curvatura.»

Una coincidenza? Forse. Ma nel trailer di Intergalactic, la protagonista attiva proprio due propulsori sulla sua nave, creando un parallelismo curioso.

Un collegamento voluto o semplice caso? L’idea che Naughty Dog stesse pensando a Intergalactic già nel 2014 ha acceso le speculazioni.

Tuttavia, i dati noti indicano che lo sviluppo del gioco sia iniziato solo nel 2020, rendendo improbabile un piano decennale.

Ma chi conosce Naughty Dog sa quanto il team ami disseminare dettagli e riferimenti nei propri giochi. La serie The Last of Us, ad esempio, include collezionabili legati a Savage Starlight, un fumetto fittizio di fantascienza, segno che il genere era nei radar dello studio da tempo.

Se c’è una cosa che Naughty Dog sa fare bene, è giocare con le aspettative e lasciare indizi che solo anni dopo acquistano senso.

Questa connessione tra Left Behind e Intergalactic potrebbe essere una semplice coincidenza, ma la verità è che i grandi studi pensano a lungo termine più di quanto immaginiamo. Se davvero c’erano già idee per un gioco sci-fi nel 2014, sarebbe solo l’ennesima prova della visione di Naughty Dog.

E, diciamocelo, l’idea che abbiano nascosto piccoli teaser dieci anni fa rende tutto ancora più affascinante.

Parlando ancora di Intergalactic, Naughty Dog si lancia per la prima volta nella fantascienza spaziale. Il gioco promette un’estetica retrofuturistica anni ‘80, un taglio inedito per il team.

Non c’è ancora una data di uscita, ma i fan stanno già scandagliando i vecchi giochi dello studio a caccia di possibili indizi. Naughty Dog ci ha forse lasciato briciole di pane lungo il cammino?