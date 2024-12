Intergalactic, il trailer nasconderebbe l'anno di uscita (e non solo)

Il trailer di Intergalactic: The Heretic Prophet, la nuova IP di Naughty Dog svelata durante i The Game Awards, ha scatenato un'ondata di entusiasmo e teorie tra i fan.

Il nuovo titolo dei creatori di The Last of Us Part II (gioco che trovate su Amazon) sembra infatti già destinato a far parlare e non poco la community.

Del resto, l'annuncio ai TGA 2024 ha segnato il culmine di quattro anni di sviluppo.

Con una durata esatta di 4:33, il video è in ogni caso un concentrato di indizi e dettagli che stanno lentamente venendo alla luce grazie all'occhio attento della community (via The Gamer).

Uno degli aspetti più intriganti emersi riguarda la spada laser impugnata dal protagonista, Jordan. I fan hanno notato che la lama presenta delle ondulazioni che ricordano le lunghezze d’onda dell’audio.

Questa scoperta ha portato molti a ipotizzare che la musica avrà un ruolo fondamentale nel gameplay.

Alcuni credono che la playlist selezionata dal giocatore potrebbe influenzare direttamente la grandezza e gli effetti della spada, aggiungendo un ulteriore livello di interattività al titolo.

Oltre alla presenza già confermata di Tati Gabrielle, i fan hanno iniziato a collegare altri volti noti al progetto, tra cui Kumail Nanjiani, Tony Dalton e Stephen A. Chang.

Non mancano poi i riferimenti nascosti nel trailer: il numero "2027" appare più volte, suggerendo che l’uscita del gioco potrebbe avvenire tra due anni.

Con un trailer che da solo ha già stimolato speculazioni sul gameplay, sulla narrazione e persino sulla colonna sonora, Intergalactic: The Heretic Prophet si preannuncia come uno dei progetti più ambiziosi di Naughty Dog.

Questo, nonostante alcune polemiche soprattutto da parte di hater, le quali hanno in un certo senso rovinato la "festa" a chi attendere Intergalactic: The Heretic Prophet a braccia aperte.

Questo, considerando anche che Neil Druckmann si è detto entusiasta di Intergalactic, affermando che il gioco offrirà la giocabilità più profonda della storia di Naughty Dog.