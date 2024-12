C'è un "errore" nel trailer di Intergalactic

Intergalactic: The Heretic Prophet ha scatenato una grande divisione nel mondo del gaming, suscitando reazioni contrastanti sin dal momento della sua rivelazione.

Il trailer del gioco dai creatori di The Last of Us (che trovate su Amazon) ha accumulato un numero impressionante di "non mi piace", tanto da indurre Naughty Dog a disabilitare i commenti.

Questo è un chiaro segno della spaccatura all’interno della community, ulteriormente alimentata da alcune provocazioni da parte di Tati Gabrielle, l’attrice che interpreta la protagonista, Jordan A. Mun.

Oltre all’aspetto della protagonista, che ha già generato discussioni, un altro dettaglio del trailer ha attirato l'attenzione, come riportato anche da CB.

In una scena, Jordan si rasa la testa, ma lo fa in modo piuttosto insolito: utilizza il rasoio capovolto.

Sebbene possa sembrare un gesto insignificante, questo particolare ha suscitato curiosità, soprattutto tra i giocatori che hanno esperienza nella rasatura della testa.

Molti, infatti, non avevano notato questa stranezza fino a quando non è stata segnalata, e ora diventa difficile non concentrarsi su questo errore (o forse scelta intenzionale).

Sebbene possa esserci una spiegazione narrativa o di lore, al momento non è chiaro il motivo di questa tecnica non convenzionale.

Essendo Naughty Dog nota per prestare molta attenzione ai dettagli, questo errore appare strano, soprattutto considerando che il gioco è in sviluppo da diversi anni.

Se questa scena fosse presente nel gioco finale, sarà interessante vedere se verrà corretta prima del lancio.

Intergalactic: The Heretic Prophet è in sviluppo per PS5 dal 2020, il che suggerisce che l'uscita potrebbe non essere troppo lontana, ma una release nel 2025 sembra improbabile.

Vero anche che l'ondata di "disprezzo" nei confronti di Intergalactic: The Heretic Prophet di Naughty Dog non sembra essersi ancora fermata, anche se mi auguro fortemente che questa polemica si spenga già con l'inizio del prossimo anno.