Un grande evento PlayStation sarebbe davvero vicino

Un nuovo evento PlayStation, come un Showcase o uno State of Play, potrebbe essere imminente, secondo quanto rivelato oggi da un leaker molto affidabile.

Già alcune settimane fa in molti erano convinti che un nuovo spot pubblicitario nascondesse un indizio su un presunto evento PlayStation previsto a dicembre.

Billbil-kun, noto per la sua attendibilità, ha dichiarato su X (via Wccftech) che molti contenuti PlayStation sono in preparazione dietro le quinte e che presto arriveranno nuovi annunci.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Sebbene l'insider non possa confermare con certezza l'arrivo di un evento, la quantità di contenuti in preparazione suggerisce che potrebbe trattarsi di qualcosa di più ampio rispetto ai singoli annunci per i The Game Awards di quest'anno.

L'ultimo vero PlayStation Showcase risale infatti a molto tempo fa, con Sony che ha optato per presentazioni State of Play più piccole negli ultimi tempi.

Lo Showcase di settembre per presentare PlayStation 5 Pro, a lungo vociferato, non si è mai concretizzato, con Sony che ha svelato la console senza la grande presentazione che molti si aspettavano.

Oltre a lavorare su giochi in arrivo nel prossimo anno e oltre, come Ghost of Yotei e Marvel's Wolverine, Sony sembra essere molto attiva anche sul fronte hardware.

L'azienda sta sviluppando non solo PlayStation 6, che sarà nuovamente alimentata da AMD, ma apparentemente anche un sistema portatile che competerebbe direttamente con Nintendo Switch 2.

Considerando il ritorno parziale di Sony nel mercato portatile con PlayStation Portal, dopo l'insuccesso commerciale di PS Vita, e con Microsoft che lavora su un proprio sistema portatile, sarebbe sorprendente se Sony decidesse di non rientrare pienamente in quello che sta diventando uno spazio sempre più redditizio, come evidenziato dai numerosi sistemi portatili lanciati sul mercato dopo l'uscita dello Steam Deck.

Infine, siete interessati sia a PlayStation Plus che a Xbox Game Pass, ma volete attivare solo un abbonamento? Vediamo quale è ideale per le vostre necessità.