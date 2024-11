Bloomberg non ha dubbi: Sony lavora a una PlayStation portatile

Se anche voi, come chi vi scrive, siete amanti delle console portatili, sicuramente avrete notato che questi ultimi sono anni di grande fermento, su questo fronte. E sembra che i prossimi potrebbero non essere da meno, perché – se è vero che Xbox sta valutando un'uscita portatile per le sue piattaforme – oggi Bloomberg si dice certo che Sony sta lavorando a una nuova PlayStation portatile per il futuro. E il lato ancora più interessante è che questa farebbe girare i giochi PS5.

La notizia arriva dal noto giornalista Takashi Mochizuki, da sempre molto vicino al mercato giapponese, che su Bloomberg scrive che «Sony Group è nelle prime fasi di sviluppo di una console portatile che permetterebbe di giocare i titoli PlayStation 5 in movimento».

Come è facile immaginare, l'idea è quella di espandere il pubblico del mondo PlayStation, facendo avvicinare anche gli amanti delle portatili e chi è particolarmente affezionato alla proposta di Switch – che dovrebbe confermare il design portatile anche con la prossima console Nintendo, secondo le indiscrezioni.

Secondo Bloomberg:

«Il prodotto mira a espandere la copertura di Sony e vuole sfidare Nintendo nel mercato portatile del gaming, secondo persone vicine al suo sviluppo. Sarebbe anche una risposta a qualsiasi potenziale hardware mobile da parte di Microsoft, creatrice di Xbox, che sta lavorando a sua volta a dei prototipi in questa categoria di prodotti. La portatile di Sony è plausibilmente distante anni dal lancio, e la compagnia potrebbe ancora decidere di non lanciarla, secondo le persone sentite, che hanno chiesto di non essere citate».

Trattandosi di lavori in corso, insomma, non sempre i progetti vanno in porto e bisognerà vedere come si muoverà la cosa da qui ai prossimi anni.

Tuttavia Bloomberg può già dirci con certezza che la futura (e potenziale) PlayStation portatile di nuova generazione ha due antenati di eccezione: PlayStation Portal e Steam Deck.

Secondo la testata, infatti:

«L'idea nasce da PlayStation Portal, un dispositivo portatile da 8" di Sony lanciato nel 2023, che permette ai giocatori di giocare i titoli PS5 attraverso lo streaming in Rete. La Sony basata a Tokyo inizialmente lo aveva pensato come un device che potesse funzionare indipendentemente da PS5, un po' come Steam Deck di Valve, affermano le fonti».

Evidentemente, quando le discussioni su Portal si sono ampliate, l'idea giapponese di farne una nuova PSP o una nuova PS Vita è deragliata, con Portal che è stata declassata a secondo schermo remoto per PS5 e che, solo di recente, ha introdotto la possibilità di giocare i titoli in cloud con PlayStation Plus Premium – indipendentemente dal collegamento con la console.

«Costruire un dispositivo portatile capace di far girare direttamente i giochi PS5 permettere ai software di Sony di essere più accessibili» fa notare la fonte.

«Di avere appeal su un pubblico più ampio. La compagnia ha mosso diversi passi in quella direzione, in tempi recenti, compreso un più attento coinvolgimento nel fronte dei giochi su PC e su mobile, oltre che sui giochi live-service».

Insomma, la mossa vorrebbe ampliare ulteriormente il modello di business futuro di PlayStation, che per ora mette PS5 (e la recente PS5 Pro, che trovate su Amazon) al centro di tutto.

Al momento, i portavoce di Sony non hanno voluto rispondere a Bloomberg, quando interpellati per un commento.