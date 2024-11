Sony ha anticipato un evento PlayStation a dicembre?

Sony ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario "Play Has No Limits" per PlayStation 5 martedì 12 novembre, in occasione del quarto anniversario dal lancio della console nel 2020.

L'annuncio ha attirato l'attenzione dei fan per un dettaglio apparentemente innocuo ma potenzialmente rivelatore: un riferimento di una frazione di secondo a una data di dicembre.

La scoperta, condivisa su Reddit (via Kotaku), si concentra sul minuto 0:47 del video YouTube dello spot.

In quel momento appare un tabellone degli orari di una stazione ferroviaria con i numeri 03 12 20:24, mentre la colonna degli arrivi si trasforma in simboli PlayStation.

Alcuni appassionati ipotizzano che possa essere un indizio per un possibile evento il 3 dicembre 2024, forse un ultimo State of Play o un livestream più ampio che anticipi il futuro di PS5, ossia un vero e proprio PlayStation Showcase.

Sebbene si tratti di una supposizione, ci sono alcuni elementi che la rendono plausibile.

Innanzitutto, Sony ha tenuto eventi a dicembre in passato, come i PlayStation Experience durante la generazione PS4.

Inoltre, nel dicembre 2019 ha organizzato uno speciale State of Play per celebrare il 25imo anniversario di PlayStation, che ha incluso annunci importanti come il remake di Resident Evil 3 e un teaser di Ghost of Tsushima.

Il 2024 è stato un anno insolito per quanto riguarda gli annunci PS5. Il consueto showcase estivo è stato ridimensionato a State of Play e, nonostante numerose esclusive lanciate quest'anno, i giocatori hanno ancora poche informazioni su cosa aspettarsi nel 2025.

Un evento a dicembre sarebbe l'occasione ideale per anticipare progetti come Ghost of Yotei di Sucker Punch, Death Stranding 2 di Hideo Kojima e potenzialmente una data di uscita per Marvel's Wolverine di Insomniac.

Un altro evento significativo in programma il mese prossimo sono i The Game Awards di Geoff Keighley, previsti per il 12 dicembre.

È possibile che Sony faccia una grande rivelazione durante quello show, che continua ad attirare un pubblico sempre più vasto ogni anno.

Alternativamente, l'azienda potrebbe voler preparare il terreno con un proprio State of Play all'inizio del mese, seguito da un approfondimento ai TGA su qualcosa già rivelato.

Tuttavia, è anche possibile che alcuni fotogrammi di uno spot PlayStation non siano effettivamente destinati a segnalare nulla di particolare. In ogni caso, lo scopriremo presto.

Nel mentre, avete visto le 5 ragioni per acquistare PS5 Pro? E, di convesso, anche le 5 ragioni per non farla vostra?