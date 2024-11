The Game Awards 2024: data e orario italiano, dove vederli

Per il decimo anno consecutivo, quello di dicembre nell'industria dei videogiochi sarà il mese dei The Game Awards, la serata-show che coglie l'occasione per premiare i migliori videogiochi dell'anno e, contestualmente, per annunciare alcune novità in uscita nel prossimo futuro. È su questo palco che abbiamo visto giochi come Death Stranding 2, Hellblade II o perfino Xbox Series X|S, quindi le novità non si sono mai fatte attendere.

Quest'anno, in cui ricorre il decimo anniversario della manifestazione organizzata da Geoff Keighley, seguirà lo stesso canovaccio, con le nomination dei TGA 2024 che sono state già svelate e promettono interessanti sfide in numerose categorie.

Come ogni anno dal 2020, anche stavolta SpazioGames e la sua intera redazione fanno parte della giuria della kermesse in rappresentanza dell'Italia, e vedremo un po' quali saranno i giochi che emergeranno con in mano i premi, dopo che tutti i giurati (che contano su elementi provenienti da tutto il mondo) si saranno espressi.

Intanto, vediamo a che ora saranno i The Game Awards 2024, dove potete vederli e come fare per votare i vostri giochi preferiti.

The Game Awards 2024, quando si svolgono? Orario italiano

L'appuntamento con lo show organizzato e condotto da Geoff Keighley è dalle ore 1.30 del 13 dicembre (orario italiano).

Anche per quest'anno, l'evento sul sito ufficiale indica che la kermesse durerà fino alle ore 5.00 italiane – quindi se volete seguirli tutti preparate un po' di caffè.

La prima mezz'ora, tra l'1.30 e le 2.00, è di solito dedicata a un breve pre-show, con qualche annuncio minore e l'assegnazione di alcuni premi. Dalle 2, di solito, si passa al palco principale, fino alle 5, orario in cui si celebra il GOTY.

Dove vedere i TGA 2024

Per seguire l'evento in lingua originale, tra annunci, premi, interviste e intermezzi musicali, fate riferimento ai canali ufficiali dello show:

Inoltre, come ogni anno su Twitter saranno pubblicati aggiornamenti in tempo reale, con clip estratte dai momenti più salienti dello show.

Come votare ai The Game Awards 2024

Per quanto riguarda, invece, i voti del pubblico, sono previsti anche quest'anno e sono già aperti, anche per la categoria interamente dedicata agli appassionati – che eleggerà il GOTY della community.

In tutte le altre categorie, i vincitori sono decretati per il 90% dai voti della giuria e per il 10% dai voti del pubblico. Il motivo per cui non sono solo i giocatori a scegliere i vincitori è per evitare che i giochi con più fan – non necessariamente i più belli – o usciti su piattaforme più popolari di altre si avvalgano di un vantaggio, come spiegato nelle FAQ ufficiali.

«Riteniamo che un metodo di voto misto» hanno spiegato in merito gli organizzatori, «sia la via più autentica e credibile di selezionare i nostri vincitori».

Potete votare dall'Italia sul sito ufficiale dei The Game Awards a questo link.

Segui i TGA 2024 su Spazio!

Noi di SpazioGames ci dedicheremo all'evento con una copertura live: avremo il riepilogo in tempo reale e le notizie dedicate agli annunci più importanti, a cura della nostra redazione.

Se, quindi, preferite dormire visti gli orari dello show che dalle nostre parti non sono comodissimi, sappiate che già dall'alba troverete sulle nostre pagine tutto quello che c'è stato da scoprire sul palco di Geoff Keighley.