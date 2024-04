Un grande classico PS1 potrebbe arrivare gratis su PS Plus

Non sappiamo ancora quali saranno i nuovi giochi gratis del Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium di aprile, tranne forse un classico PS1 in arrivo.

Come ormai i fan sapranno, ogni terzo martedì del mese è infatti possibile scoprire nuovi titoli appositamente selezionati per gli utenti iscritti ai rispettivi piani del servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon).

Già i nuovi giochi gratis di marzo per il Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium hanno incluso anche diverse chicche dell'era PS1.

Ora, come riportato anche da GameRant, un altro classico sarebbe in arrivo: stiamo parlando di MediEvil.

Una recente fuga di notizie suggerisce che il classico gioco per PlayStation 1 del 1998 verrà inserito nel livello Premium del servizio di abbonamento PlayStation Plus in un prossimo futuro. I

Una recente fuga di notizie ha potenzialmente rivelato MediEvil come uno dei prossimi giochi classici per PS1 che si uniranno al catalogo PS Plus Premium, con l'intero elenco dei trofei del gioco trapelato online.

Il gioco è stato individuato da TrueTrophies, che ha notato che la lista dei trofei di MediEvil è identica a quella del remake per PS4 uscito nel 2019.

Sempre TrueTrophies ha anche sottolineato che il remake per PS4 e la rivisitazione per PSP sono già disponibili per gli abbonati a PS Plus Premium.

Ciononostante, i nostalgici della versione PS1 di MediEvil saranno felici di vederla entrare ufficialmente a far parte della lineup di PS Plus Premium, quando ciò avverrà.

Al momento in cui scriviamo, manca però ancora una data di rilascio. Vi terremo aggiornati come di consueto.

Ma non solo: il prossimo refresh del catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium vedrà però anche l'addio di ben 11 giochi gratis ad aprile: ecco la lista completa.

Ma non solo: parlando ancora di PS1, c'è un horror in uscita che si ispira proprio ai classici Resident Evil a 32-bit.