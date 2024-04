Il gioco che omaggia i Resident Evil su PS1 ha una data

Crow Country è un gioco in arrivo che è una lettera d'amore al genere dei survival horror per PlayStation 1, e a quanto pare ha una data di uscita.

Lasciando da parte giochi più moderni come il remake di Resident Evil 4 (che trovate su Amazon), i primi episodi della serie horror non sono mai stati dimenticati dai fan.

Quando vi abbiamo segnalato il gioco in questione, era chiaro che i nostalgici lo avrebbero subito messo nel listino dei titoli da tenere d'occhio.

Ora, come riportato anche da PSU, Crow Country di Snipperclips! sarà disponibile a partire dal prossimo 9 maggio di quest'anno, su PS5 e PC.

Crow Country si svolge nel 1990 nel parco di divertimenti in rovina, e i giocatori controllano Mara Forest, una detective che cerca di scoprire la verità dietro la scomparsa del proprietario del parco.

La descrizione ufficiale recita:

«L'anno è il 1990. Sono passati due anni dalla misteriosa scomparsa di Edward Crow e dall'improvvisa chiusura del suo parco a tema, Crow Country. Ma il tuo arrivo ha rotto il silenzio, Mara Forest. Se vuoi delle risposte, dovrai avventurarti nelle profondità dell'oscurità di Crow Country per trovarle...»

Il gioco, come accennato poco sopra, si ispira ai classici survival horror come Resident Evil e Silent Hill, ma utilizza un'estetica dei personaggi che ricorda l'originale Final Fantasy VII.

Il direttore creativo Adam Via ha commentato:

«Siamo davvero entusiasti di annunciare la data di lancio di Crow Country e non vedo l'ora che i giocatori possano finalmente mettere le mani sul gioco finito. Questo progetto è stato un vero lavoro d'amore: ci sono così tanti segreti e sorprese che i giocatori potranno scoprire in Crow Country al momento del lancio.»

Restando in tema di vecchie glorie, su PlayStation Plus un altro classico PS1 è in arrivo gratis ad aprile.