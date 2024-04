PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di aprile 2024

Il mese di aprile inizia con tanti omaggi interessanti per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento di casa Sony: da questo momento potete infatti aggiungere alla vostra raccolta ben 3 nuovi giochi gratis offerti con PlayStation Plus Essential.

Oggi 2 aprile 2024 è il primo martedì del mese, evento che come sempre permette ai fan di aggiungere alla propria raccolta i nuovi giochi mensili di PS Plus (trovate una gift card dedicata su Amazon).

Come vi avevamo anticipato la scorsa settimana, la line-up di questo mese include ben 3 nuovi giochi gratis da riscattare sulle vostre console, uno dei quali è disponibile in esclusiva su PS5.

Potete iniziare a riscattarli immediatamente aprendo le apposite applicazioni dedicate a PlayStation Plus e aggiungendo i titoli alla vostra raccolta su console.

In alternativa, potete procedere comodamente tramite browser tramite i seguenti link: assicuratevi ovviamente di effettuare prima il login con un account iscritto al servizio in abbonamento.

Immortals of Aveum è sicuramente il titolo più interessante della collezione, essendo l'unico gioco disponibile esclusivamente su PS5: questo gioco pubblicato da Electronic Arts è uno sparatutto in prima persona che vi farà usare la magia al posto delle consuete armi da fuoco. Se siete curiosi di saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.

Anche Minecraft Legends è decisamente intrigante, trattandosi di un gioco pubblicato dagli Xbox Game Studios: questo spin-off del celebre fenomeno di Mojang è uno strategico multiplayer che vi chiederà di salvare il Sopramondo dai feroci Piglin. Qui trovate la nostra recensione dedicata, se volete approfondire.

Infine, Skul The Hero Slayer è un divertente action-platform roguelike pubblicato da Neowiz, team oggi noto soprattutto per Lies of P: in questa produzione interpreterete uno scheletro in grado di cambiare costantemente abilità in base al tipo di teschio che indossa. Trovate la nostra recensione al seguente indirizzo, se interessati.

Avete tempo fino al 6 maggio 2024 per riscattare i vostri nuovi giochi gratuiti, giornata che corrisponderà ancora una volta al primo martedì del prossimo mese: vi consigliamo di procedere il prima possibile così da non rischiare di dimenticarvene.