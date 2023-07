Un gioco gratis di Bandai Namco sta per "morire", dopo meno di un anno

Gli ultimi mesi continuano a dimostrarsi particolarmente complicati per i service game e i free-to-play, anche quelli pubblicati da publisher importanti: proprio poche ore fa, Bandai Namco ha infatti annunciato l'imminente chiusura dei server di uno dei suoi titoli gratuiti più ambiziosi, dopo nemmeno un anno dal lancio.

Si tratta di Gundam Evolution, titolo ideato come potenziale rivale di Overwatch per i fan dei mitici mecha (trovate tanti prodotti dedicati su Amazon), ma che fin dal suo lancio, avvenuto il 20 settembre 2022, ha faticato a trovare un suo spazio tra i giocatori.

Advertisement

E oggi, 20 luglio 2023, — esattamente 10 mesi dopo il debutto — Bandai Namco ha annunciato di aver alzato bandiera bianca, ufficializzato il temutissimo "End of service" con chiusura dei server in arrivo.

Come riportato da GamingBolt, i server di Gundam Evolution saranno ufficialmente spenti il 29 novembre 2023, data che permetterà di scoprire le ultime due stagioni di Gundam Evolution. Tuttavia, le vendite delle microtransazioni cesseranno ufficialmente dal 26 luglio.

Fino alla chiusura dei server, gli utenti potranno utilizzare tutti i contenuti già sbloccati e utilizzare le EVO Coins acquistate, ma non saranno in grado di ottenerne altre.

Ci saranno cambiamenti anche per i match competitivi: la Stagione 7 — che sarà anche quella finale — inizierà il 25 ottobre, ma non permetterà di guadagnare alcun nuovo titolo sbloccabile, pur consentendo di giocare con partite classificate fino alla chiusura dei server.

Ci tocca dunque commentare ancora una volta l'ennesima chiusura di un prodotto gratuito che, pur associato a un brand importante come Gundam, non è riuscito a conquistare una fetta di pubblico sufficientemente elevata in breve tempo da giustificare il mantenimento dei server.

Insomma, pare che Square Enix non sia l'unica compagnia "nei guai" — anche se almeno in questo caso non è stato cancellato un gioco che nemmeno era uscito. Un atteggiamento che, forse, dovrebbe portare le compagnie a riflettere sull'effettiva sostenibilità di queste produzioni.

Chi ha però deciso di continuare a investire fortemente nel settore è sicuramente Ubisoft: proprio nelle scorse ore è stato annunciato un nuovo free-to-play per i fan di Invincible.

Ma non possiamo certamente ignorare The Pokémon Company, che nella scorsa giornata ha reso disponibile in Italia il bizzarro Pokémon Sleep.