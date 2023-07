Pokémon Sleep è disponibile da adesso anche in Italia

Forse non è la notizia che aspettavate con più ansia, ma Pokémon Sleep ora è disponibile su tutti i mercati, anche in Italia.

Un titolo che sarebbe perfetto come compagnia per alcuni peluche dedicate alle creaturine di Nintendo, che trovate su Amazon, e che finalmente è pronto.

In Pokémon Sleep si giocherà esattamente come immaginate, stando alle ultime dichiarazioni di Niantic relativamente al suo peculiare... gameplay?

E ora lo potrete finalmente provare. O meglio stanotte, ma a partire da oggi perché l'app è disponibile e potrete cominciare a catturare Pokémon, anche shiny.

The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo di Pokémon Sleep, che è stato lanciato su dispositivi iOS e Android ed è disponibile in entrambi gli store.

Per giocare dovrete posizionare il vostro dispositivo smart o Pokémon GO Plus + vicino al cuscino e poi mettervi a dormire, semplicemente.

Una volta svegli potrete controllare i risultati della misurazione del sonno, osservare gli stili di sonno dei Pokémon che sono apparsi e collaborare alle ricerche sul sonno del Professor Neroli registrandoli nel Sonnodex.

Inoltre più i giocatori dormono, più faranno diventare grande Snorlax, più Pokémon incontreranno e più stili di sonno potranno scoprire.

Contestualmente, Pokémon GO Plus + sarà disponibile in Europa da venerdì 21 luglio. Collegando Pokémon GO Plus + a Pokémon Sleep e Pokémon GO otterrete anche svariati bonus nei giochi, tra cui un Pikachu con indosso una papalina da notte e la possibilità di partecipare a una ricerca speciale che vi porterà a incontrare uno Snorlax con papalina da notte.

Se volete saperne di più potete consultare il sito ufficiale, e scaricare Pokémon Sleep da App Store o Play Store.

Nell'attesa del prossimo gioco Pokémon, i cui indizi sono emersi di recente e portano a qualcosa legato a Bianco e Nero.

Parlando di Niantic, invece, di recente sono state lanciate delle accuse molto gravi interne all'azienda che ancora non hanno risposta.